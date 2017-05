Por una falla eléctrica, cientos de turistas quedaron varados en el Paso Samoré

El corte duró unas cuatro horas y ocasionó una cola de casi un kilómetro. Indignación de los turistas.

Por la falta de energía, no podían operar el sistema informático y la gente tuvo que aguardar casi cuatro horas hasta que se reestableció el servicio.

El corte inició alrededor de las 13 y finalizó minutos antes de las 17, indicaron vecinos que se encontraban en el Paso.

Las autoridades argentinas no habían informado a sus pares chilenos, por lo tanto la gente se encontró con el corte cuando llegaba a la Aduana Argentina.

Por momentos la fila de autos del otro de la barrera de ingreso (desde Chile), alcanzó el kilómetro.

“Es una vergüenza, una barbaridad. Estuvimos casi cuatro horas parados. Había chicos, ancianos, nos decían primero una hora, después media hora y así. Encima si ibas a preguntar te maltrataban”, comentó una mujer, vecina de Bariloche que regresaba a la Argentina.

Es que a la extensa espera se sumó la falta de información y certezas, que generaron la indignación de los turistas.

Por su parte, otro vecino de Bariloche cuestionó el hecho de que la Aduana Argentina o Gendarmería no le haya comunicado a la Aduana Chilena sobre el problema que estaban teniendo. “Si sabían, podrían haber evitado que siguiéramos camino y decidíamos. Aduana le pateaba el problema a Gendarmería y Gendarmería a la Aduana. Merecen una sanción por incompetencia y estupidez. Es una precariedad que terminó en maltrato de muchas personas por una espera no justificada, no avisada”, apuntó el hombre, y señaló la necesidad de que el Paso fronterizo cuente con un grupo electrógeno alternativo.

Desde el Paso fronterizo personal de Gendarmería confirmó que habían tenido una falla eléctrica pero que la habían podido solucionar. (Diario Andino)