Por paro sorpresivo no llegan vuelos de LATAM a la ciudad

Un sorpresivo paro de pilotos nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) afecta esta mañana a vuelos de cabotaje de la empresa LATAM y cientos de pasajeros no pueden viajar.

Los pilotos no están volando porque reclaman, entre otras cosas, que no les renuevan los uniformes (chaquetillas y los pantalones). Mateo Ferreyra, secretario general de la Asociación de Pilotos (APLA), explicó en radio La Red que “hay asambleas en los puestos de trabajo por la violación sistemática por parte de la empresa del convenio colectivo de trabajo. Esto viene hace meses, donde nos venimos sentando con la empresa para tratar de solucionarlo de forma pacífica; además, semanas atrás se cortó un pago que hacía la empresa a la obra social de los pilotos. Ya no teniendo más diálogo, la empresa amaneció parada”.

Además, destacó que fueron citados a las 10 a una reunión en el Ministerio de Trabajo. “Vamos a ir, y si hay una conciliación obligatoria, vamos a acatar”, señaló el delegado gremial.

En estos momentos los delegados realizan una asamblea en el hall central del Aeroparque Jorge Newbery para definir los pasos a seguir.