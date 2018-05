Por el alza del dólar, congelan la segunda etapa del Castello

“Sería un mal negocio para la provincia” sinceró el gobernador Alberto Weretilneck y descartó que por ahora la provincia vaya a avanzar en la segunda etapa del Plan Castello. La Provincia llevó adelante en Nueva York un canje de bonos por 300 millones de dólares y esperaba este año hacer otro por 280 millones más.

El Parlamento rionegrino autorizó al gobierno a ir al mercado internacional a buscar dinero para el plan de obras, y permitió un endeudamiento de 580 millones de dólares, por la valuación que se hizo sobre el total de obras. Pero el segundo canje, no ocurrirá el Castello quedará a mitad de camino.

“Segunda etapa no va a haber por ahora”, aseguró el gobernador Weretilneck en las últimas horas cuando se le consultó por la obra de pavimentación de Río Colorado a la Colonia Juliá y Echarren. “Si tengo el compromiso con los vecinos de La Colonia y el intendente Gustavo San Román de con estos fondos una vez que terminemos de adjudicar todas las obras con el sobrante vamos a hacer el Camino a La Colonia más allá de que esté comprometido para la segunda etapa”, detalló el gobernador en diálogo con la prensa.

“Hasta que no tengamos todas estas obras en marcha y no evolucione el plan de obras, consideramos que no es apropiado y que aparte hoy el mercado extranjero de divisas no está favorable hacia la Argentina”, detalló AW respecto a la segunda parte del endeudamiento autorizado por la Legislatura.

“Si hoy tendríamos que salir a llevar adelante el Plan Castello en Nueva York, Londres o Los Angeles como hicimos esa vez seguramente la tasa no sería de 7.75, seguramente sería mucho más alta, ese si sería un mal negocio para la provincia”, se sinceró Weretilneck. (ADNrionegro)