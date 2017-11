Podría congestionarse Samoré por reclamo de funcionarios chilenos

La Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (Anfach) dispuso para este lunes, miércoles y jueves una singular medida de fuerza en todos los pasos con Argentina, que consistirá en una revisión minuciosa de todos los vehículos, lo que podría hacer muy lento el cruce por el paso Cardenal Samoré.

Según informó el diario El Mercurio, se trata de una “movilización fiscalizadora”, medida vinculada al paro realizado en mayo, por el que los funcionarios no recibieron las respuestas prometidas por el gobierno de Michelle Bachelet.

Esta nueva protesta tiene una directa vinculación con las elecciones nacionales en Chile, que decidirán entre el candidato a Presidente del oficialismo, el socialista Alejandro Guiller, y elk postulante de la derecha, el ex presidente Sebastián Piñera.

El reclamo

El presidente de la Anfach, Marcelo Reyes, contó a Emol que la decisión de comenzar a realizar movilizaciones fue tomada la semana pasada durante la Asamblea Nacional del gremio “principalmente para presionar al Gobierno para que, esperemos dentro de la próxima semana, llegar a un entendimiento en base a los acuerdos y compromisos que se han asumido”.

La “movilización fiscalizadora” se realizará este lunes, miércoles y jueves y, según Reyes, consistirá en una revisión de “todo tipo de vehículos, buses, cargas, tanto en los aeropuertos, puertos y fronteras terrestres”, con el objetivo de hacer más lento el trámite.

“Luego de eso, el día viernes si es que no tenemos avances significativos en las conversaciones, la Asamblea Nacional nos mandató para convocar a un paro nacional, lo más probable que a partir del lunes 20 de noviembre”, sentenció el presidente de la Anfach.

El pasado 2 de junio, luego de un paro que duró 10 días, los funcionarios aduaneros llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda que, según la Anfach, no ha tenido ningún progreso.

“En esa oportunidad, el ministro de Hacienda dijo que iba a retirar la propuesta que ellos habían presentado para el proceso de encasillamiento de los funcionarios de contrata y planta del Servicio de Aduanas. Al día de hoy eso no ha sucedido”, señaló Reyes.

Agregó que “lo otro que se comprometió fue hacer una propuesta en base a las propuestas que habíamos entregado nosotros, cosa que tampoco ha sucedido”.

El líder gremial aseguró que en este tiempo han mantenido reuniones con al mesa de trabajo sobre el tema y con la nueva subsecretaria de Hacienda, Macarenos Lobos, en las cuales no ha habido avances. “Nosotros le manifestamos a ella que los plazos nuestros se estaban venciendo”, comentó. Reyes explicó que la medida que el Gobierno pretende aplicar en el servicio es una especie de “ley espejo”, en el que los funcionarios a contrata pasarán a planta en el mismo grado en el que están actualmente.

“Nosotros eso lo rechazamos porque tenemos muchos funcionarios en altos grados en contrata que no tienen una antigüedad suficiente y al aceptar ese traspaso se va a coartar la carrera funcionaria de los que vienen detrás”, comentó. Con eso, indicó, “se va a producir un cuello de botella en los grados altos y por lo tanto la gente más antigua no va a poder ascender en los concursos de promoción que vengan en el futuro”. “Lo que quiere el Servicio de Aduanas y el Gobierno es favorecer a la gente que siempre ha estado cercana a ellos y que los han favorecido con estos grados altos”, denunció el dirigente. Añadió que “en la Aduana hay un amiguismo mal entendido, gente que tiene muchos méritos para poder ascender no ha ascendido y gente que está cercana y amigos de los máximos directivos sí lo hacen”. (Emol.cl)