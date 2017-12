Pequeñas Mansiones, un emprendimiento más que original para niños y mascotas

Empezó por una necesidad personal, y se está convirtiendo poco a poco, en el medio de vida de Fabián. Casas para mascotas, casitas de juegos para niños, toboganes y hamacas son algunas de las creaciones que idea en su propio hogar.

Pequeñas Mansiones comenzó hace pocos meses, casi sin querer. Fabián tiene dos perros, un Golden Retriever y una Ovejera Alemán que antes de la llegada del invierno necesitaban una casa para no sufrir el frío.

“Les hice una casa a cada uno y las publiqué en mi Facebook. La gente me empezó a preguntar precios y ahí pensé en comenzar un emprendimiento personal”, explica Fabián a Económicas Bariloche.

El joven estudió en el colegio Industrial, y allí obtuvo los conocimientos básicos sobre carpintería. Luego, fue aprendiendo de oficio, y dedicándole día a día parte de su tiempo para perfeccionar su trabajo.

Durante el invierno, la mayoría de los pedidos apuntó más que nada a las “casas para mascotas”, como las llama Fabián. “No me gusta decirles cuchas porque esas son cubículos con techo no más”, indica. Claro está, las que fabrica no tienen nada de sencillas, por eso el nombre del proyecto.

Luego, fue innovando en la producción y comenzó a hacer casas para juegos de niños. “Algunos quieren una réplica de una vivienda particular o fotos de internet”, indica. El hombre trabaja exclusivamente a pedido, por lo que cada diseño es particular.

El proyecto de Fabián es ampliarse, y poder tener su taller propio, para elaborar más producción. Además, indica que “todos los días intento aprender algo más, para ir mejorando lo que hacemos”.

Las casas están fabricadas en madera “de excelente calidad, ya que como son para niños o mascotas, no puede haber riesgo de que se lastimen por algún defecto de los materiales o construcción”, manifiesta.

Así, los más pequeños y los compañeros infaltables de cualquier hogar, como son las mascotas, también tienen un emprendimiento destinado especialmente para ellos.

Los pedidos se pueden realizar a través de la página de Facebook Pequeñas Mansiones Bariloche o del teléfono particular de Fabián: 15 4915656. (Económicas Bariloche)