Patagonia SUP amplía su propuesta para toda la familia

Patagonia SUP continúa ampliando sus propuestas para quienes deseen disfrutar del Stand Up Paddle en distintos lagos de Bariloche. Con su base operativa en Playa Serena, grandes y chicos se suman a una experiencia única que no para de crecer.

Tincho Palomeque, uno de los responsables del emprendimiento, contó a Bariloche Opina que se abrieron las clases en las instalaciones del Bar de Casa Caracol, en el kilómetro 12 de Bustillo.

Allí desde los nueve años se pueden aprender las técnicas para que la experiencia en el agua sea gratificante. “La gente aprende que hacer Stand Up Paddle es relativamente fácil, pero hay que tener en cuenta el clima o la temperatura del agua”, remarcó.

De esta manera no solo se aprende un deporte nuevo, sino “a meterse al lago con seguridad”. “Los tres sistemas de seguridad indispensables son el traje de neopren, entero y largo; el chaleco salvavidas y la pita que es como un cable que va desde la tabla hasta el tobillo, por si se produce una caída”, explicó.

Es por eso que preferentemente se comienza con chicos de nueve años “dependiendo de su contextura física y si sabe nadar”.

Pero no solo se limitan a enseñar las bondades del Stand Up Paddle. Hay excursiones acuáticas y actividades especiales.

“Una travesía muy divertida es la bajada en downwind, o sea ir a favor del viento. Muchos reman y otros se dejan llevar”, indicó. “Incluso tenemos bonos para residentes para remar frecuentemente, con la posibilidad de hacerlo en varios lagos de Bariloche”.

Otra propuesta interesante es el Cruce a la Isla Huemul, donde se puede optar por salir desde Bahía Serena, con un recorrido más largo, o ir en vehículo ida y vuelta hasta Playa Bonita y cruzar sobre la tabla. “En la isla se hace un trekking visitando las ruinas del reactor”.

Pero para quienes quieran festejar su cumpleaños, también Patagonia SUP propone hacerlo en el salón de Bahía Serena con la posibilidad de salir a remar con los invitados.

El precio por clase de dos horas y todo el equipamiento incluído, es de $600, con descuentos para residentes. Las travesías parten desde $750.

Palomeque recordó por otro lado que entre el 16 y 17 de febrero se llevará adelante el Patagonia Sup Race Llao Llao, “donde llegarán participantes de todo el país. La gente podrá remar en diferentes categorías desde niños hasta expertos”, puntualizó.

Para más información, se puede visita el Facebook: Patagonia SUP, escribir a info@patagoniasup.com o por el celular 15-4324333 (Tincho) o al 154659115. (Bariloche Opina)