Ofrecen seminarios gratuitos y a distancia para Pymes

A través de la plataforma de educación a distancia CAME Educativa, la Secretaría de Capacitación de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ofrece 73 seminarios gratuitos, cuyos títulos se dividen en 17 temáticas vinculadas no solo con la gestión empresarial, sino también con cuestiones estratégicas e innovadoras comunes a todas las Pymes, como la Responsabilidad Social, la Eficiencia Energética, el rol de la Mujer Empresaria y la Transformación Tecnológica.

Dichos seminarios se brindan a lo largo de seis promociones anuales, durante los meses pares. Tienen una duración de un mes, a lo largo del cual el participante dispone de materiales de lectura diagramados en cuatro unidades didácticas, con videos breves explicativos del tutor virtual, y una serie de herramientas tecnológicas que colaboran en el proceso de aprendizaje, tales como los foros temáticos, la sala de consulta sincrónica, los correos electrónicos al docente, entre otras.

Cabe destacar que desde el año 2014 la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), luego de supervisar la oferta académica a distancia de CAME, decidió validarlos y ofrecer la certificación universitaria de los seminarios para aquellas personas que lo solicitaran.

Por otro lado, dentro de la oferta de capacitación a distancia gratuita la Secretaría de Capacitación de CAME cuenta con un Laboratorio de Idiomas -inglés y portugués- orientado a negocios y al turismo, con dos promociones anuales.

Para más información ingresar en www.came-educativa.com.ar (CAME)