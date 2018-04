McDonald’s realizó un debate sobre lo que esperan los jóvenes argentinos de un primer empleo

Arcos Dorados, la franquicia más grande de McDonald’s que opera la marca en América Latina y en el país y una de las principales empleadoras de jóvenes de la región, realizó un estudio de opinión junto a la empresa investigadora de mercado Trendsity para conocer las expectativas de los jóvenes a la hora de buscar una primera oportunidad laboral formal. Los resultados de esta investigación fueron el eje de un debate que se realizó en la Universidad Católica Argentina y que contó con la participación de referentes relevantes en esta temática social desde diferentes perspectivas.

Entre los datos más destacados que arrojó el estudio, el 89% de los jóvenes identifican la falta de experiencia previa es su principal obstáculo para insertarse en el mercado laboral. Durante el encuentro se debatió acerca de los desafíos de las empresas de cara a las oportunidades que brindan para que los jóvenes tengan un primer empleo formal, y las inquietudes, expectativas y obstáculos que las nuevas generaciones tienen a la hora de insertarse en el mundo laboral.

“La remuneración justa les importa, pero no es lo único y no va a ser lo que los haga fieles o no. Ellos buscan aportar, pero también un resultado ¿Qué esperan? Poder trabajar en equipo, aprender idiomas y de liderazgo”, expresó en este encuentro Mariela Mociulsky, directora de la consultora Trendsity.

De los 400 argentinos de entre 16 y 27 años que contestaron la encuesta, el 81% señaló como una de las principales características de un primer empleo el equilibrio entre bienestar y estudio. Y más del 70% de los jóvenes encuestados destacaron que la falta de oportunidades en el mercado y la falta de confianza en las nuevas generaciones también son grandes obstáculos a la hora de buscar empleo.

Por su parte, Patricio Nobili, director de RRHH de Arcos Dorados para la región Sur, pidió dejar de buscar la “retención” de estos jóvenes empleados y empezar a hablar de “motivar su permanencia”. En este aspecto, señaló que los jóvenes ven con buenos ojos tener flexibilidad para definir sus horarios y poder continuar sus estudios.

En este contexto, Arcos Dorados anunció en enero de este año la creación de alrededor de 1000 nuevos puestos de trabajo para jóvenes durante el 2018 y del 2019, como parte de su plan de expansión e inversión en todo el país. En ese sentido, de los aproximadamente 17.000 empleados que actualmente tiene la compañía, más del 85% son jóvenes de entre 16 y 25 años.

Principales conclusiones del debate “Los desafíos del primer empleo”: el ingreso al mercado laboral y las oportunidades que generan las empresas

Lo más valorado por ellos

Emanuel Werner, Jerónimo Batista, Damián Blaum y Rocío González, expresaron la importancia de trabajar con un propósito. Asimismo, Damián Blaum habló de sus motivaciones frente a los problemas que tuvo para cruzar el Río de La Plata, afirmo que ese fue su primer empleo, no del estilo de ‘cuánto ganaste con el primer sueldo’ sino en términos de iniciar un camino lleno de pasión.

Por su parte Patricio Nóbili (Arcos Dorados), Mercedes Pastor (UCA y Human Reasons) y Mabel Rius (HSBC), abordaron la temática sobre las nuevas generaciones que buscan un empleo que les permita desarrollarse, que les brinden oportunidades para aportar sus conocimientos y habilidades, y en el que sean reconocidos y escuchados.

Los jóvenes Ni-Ni

Respecto a los jóvenes Ni-Ni, Gimena de Leon (Cippec) expreso que en la Argentina hay 750.000 personas que no estudian ni trabajan, un universo que en la ciudad de Buenos Aires alcanza al 10,1% de los jóvenes. Horacio Llovet (TuPrimeraPega Chile y TuPrimerLaburo Argentina), dijo que los ni-ni son en realidad no-no ya que no tienen posibilidades de conseguir trabajo ni estudio. “Nosotros trabajamos con chicos vulnerables con historias muy potentes y lo que ves es que el 50% son rechazados porque tiene el CV mal hecho o no pasan la primera entrevista. Tratamos de ayudarlos con esto y unirnos con empresas y ministerios porque está temática vino para quedarse”. Fabián Pereyra (GCBA) hablo sobre el programa Potenciate, que ofrece 10.000 becas de formación en disciplinas como Administración, Gastronomía y Tecnología, financiadas por 107 empresas con una inversión de $123 millones.

La experiencia de los CEOs

Finalmente tuvo lugar el panel de los CEOS que comenzaron su vida laboral desde abajo. Alan Aurich, CEO de Havanna, quien empezó en Arcos Dorados en 1986 y permaneció allí durante 19 años, expresó “Uno trabaja en organizaciones donde tenés oportunidades de ir creciendo. A veces no te das cuenta que pasa tanto tiempo, vas cambiando de área y de roles y no se vuelve rutinario porque es más divertido trabajar”.

Desde su experiencia Alejandro Yapur, Presidente Divisional para la Región Sur de Latinoamérica de Arcos Dorados, contó que cuando arranco a trabajar en uno de los locales “Era adolescente y quería juntar plata para ir a la costa, tenía bastante energía y siempre me gustó el trabajo en equipo. Son valores que posee la compañía y con los que me siento muy cómodo”, añadió.

Por su lado, Alexia Keglevich, CEO de Assist Card, debió enfrentar en sus comienzos a un duro jefe: su propio padre. Comenzó a trabajar en la firma familiar con apenas 16 años y su progenitor no dudó en descontarle parte de su sueldo cada vez que llegaba tarde a causa del colegio. “Lo que no te mata te endurece”, afirmó la empresaria. “En su momento fue mucho esfuerzo, sacrificio y pelea familiar. Hoy puedo decir que tuvo sentido, no hay más peleas y la empresa ha crecido exponencialmente.”

Finalmente, Christoff Poppe, inicio su camino como despachante del check-in de la aerolínea United en 1992 y llego a ser country manager de la Argentina en 2013, sobre lo que expreso “En mi carrera el norte siempre fue aprender”.