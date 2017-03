McDonald’s presenta una colección de 5 juguetes de NERF en la Cajita Feliz de marzo.

Durante todo el mes, las familias podrán divertirse al aire libre y crear su propia aventura junto a la Cajita Feliz de McDonald’s. Los nuevos juguetes coleccionables NERF incentivarán a los niños a poner en práctica sus habilidades deportivas y fomentar el trabajo en equipo. Se trata de 5 juguetes de gran tamaño diseñados para que todos puedan desafiarse jugando, a través de diferentes actividades que requieren puntería, velocidad y creatividad. Preparados, listos… ¡A jugar!

Esta nueva colección incluye:

1. Juego de luz: Un clip luminoso que invita a los niños a perseguirse unos a otros. El niño que tenga el clip deberá evitar que sus amigos consigan atraparlo y prender la luz del juguete.

2. Disco volador: Este disco volador alentará a los niños a divertirse corriendo, lanzando y atrapando.

3. Juego de puntería: Los niños podrán practicar su puntería, intentando embocar los dos aros en el cono.

4. Pelota: Al lanzarla, los niños verán cómo se prende una luz. Podrán jugar con un amigo y ver si logran agarrar la pelota.

5. Paletas: Los niños se divertirán con amigos jugando al aire libre con las Paletas NERF. ¿Cuántos pases lograrán hacer entre ellos?

Acerca de la Cajita Feliz®

El menú de la Cajita Feliz está especialmente desarrollado y adecuado a las necesidades energéticas diarias de los niños de 6 a 10 años de edad. Recomendado por la OMS, el menú ofrece agua o jugo natural sin azúcar agregada, hamburguesa (sola o con queso), tostado de lomito y queso o McNuggets de pollo, una porción de papas o tomates cherry y un postre lácteo o fruta fresca. Entre las opciones hacen que la mayoría de las combinaciones contengan menos de 600 calorías y sean muy nutritivas.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado de McDonald’s del mundo en términos de ventas en todo el sistema y en número de locales. La compañía es la cadena de restaurantes de servicio rápido (“QSR”) más grande en América Latina y el Caribe. Tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20 países y territorios de América Latina y el Caribe, incluyendo Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Ecuador, Guyana Francesa, Guadalupe, Martinica, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, St. Croix, St. Thomas, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. La compañía opera o franquicia a más de 2100 restaurantes McDonald’s con más de 90.000 empleados y es conocida como una de las mejores empresas para trabajar en América Latina. Arcos Dorados cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite la sección de Inversores de nuestro sitio web: www.arcosdorados.com/ir

Sobre Hasbro (NASDAQ:HAS) es una compañía global de juegos y entretenimiento comprometida en crear las mejores experiencas para jugar en el mundo. Desde juguetes y juegos de mesa hasta televisión, películas, juegos digitales y productos de consumo, Hasbro ofrece una variedad de maneras para que la audiencia experimente sus marcas icónicas, incluyendo NERF, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, PLAY-DOH, MONOPOLY, LITTLEST PET SHOP and MAGIC: THE GATHERING, así como importantes marcas de nuestros socios. Los estudios de la compañía, Hasbro Studios y su productora de cine, Allspark Pictures están construyendo sus marcas globalmente por medio de excelentes historias y contenido para todas las pantallas. A través de su compromiso con la filantropía y responsabilidad social corporativa, Hasbro está ayudando a hacer del mundo un mejor lugar para los niños y sus familias. Descubra más ingresando awww.hasbro.com y síganos en Twitter (@HasbroNews) y IG (@Hasbro)