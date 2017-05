Más de 1 millón de personas visitaron las cocinas de McDonald’s en 2017

Durante los recorridos del programa Puertas Abiertas de McDonald’s, los clientes pueden aprender cómo se preparan las hamburguesas que más les gustan y ver todo lo que sucede detrás del mostrador.

McDonald’s continúa durante 2017 con la ejecución del programa Puertas Abiertas, una iniciativa para que todos sus clientes puedan ser testigos de los procesos de elaboración, limpieza y estándares de calidad en las cocinas de sus restaurantes. Durante el primer trimestre de este año, la compañía celebró el millón de visitas en América Latina, un número que refleja el crecimiento e interés de los consumidores. En solo tres meses se duplicó la cantidad de personas que realizaron los recorridos con respecto al mismo período de 2016.

A través de esta actividad la empresa muestra la transparencia con la que elabora su comida y, de esta forma, erradica los mitos creados alrededor de sus productos. Además, permite que cada vez más clientes puedan conocer de dónde provienen los ingredientes y comprobar su frescura. Desde que esta iniciativa se lanzó en 2014, más de 5 millones de personas a lo largo de toda América Latina tuvieron la oportunidad de vivir el detrás de escena en los restaurantes.

“Estamos muy orgullosos de los resultados que tuvo la iniciativa “Puertas Abiertas” y su crecimiento exponencial a lo largo del tiempo. En estos casi 4 años recibimos a más de 5 millones de personas en nuestras cocinas para mostrarles la dedicación con la que preparamos cada menú, nuestros procedimientos de limpieza y estándares de calidad. En cada visita estamos un paso más cerca de derribar los mitos que existen acerca de nuestra comida y demostrar que cuidamos cada detalle en nuestras operaciones”, expresó Ricardo Méndez, Director General de Arcos Dorados Argentina

Luego de un sondeo interno, la compañía identificó datos sorprendentes como por ejemplo, 7 de cada 10 personas no conocían el proceso de lavado de manos implementado por los empleados y 8 de cada 10 no sabían que la carne de todas las hamburguesas es 100% vacuna y no contiene aditivos ni conservantes. A la vez, 9 de cada 10 personas reconocieron que las medidas de seguridad alimentaria implementadas en McDonald’s son clave en la prevención de enfermedades, como por ejemplo evitar mezclar los alimentos crudos con los cocidos.

En 2016 se realizó el Día Internacional de Puertas Abiertas, en el que 20 países de América Latina abrieron las puertas de sus cocinas simultáneamente durante el mismo día. Gracias a esta acción, en sólo 24hs se alcanzaron más de 70 mil visitas. En 2017, se realizará la segunda edición del Día Internacional y se espera superar ampliamente la cantidad de recorridos que el año anterior.

La iniciativa Puertas Abiertas fue varias veces galardonada con prestigiosos premios internacionales en el área de Comunicación y Relaciones Públicas, como los Latin American Excellence Awards, otorgado por el reconocido medio Communication Director; Latin American SABRE Awards, entregado por The Holmes Report; y EIKON, otorgado por la revista Imagen de Argentina, en la categoría regional.