Macri: “soy parte responsable de exponerme”

El presidente Mauricio Macri reconoció hoy que es “en parte responsable” de exponerse en actos públicos para vincularse directamente con la gente, pero defendió esa actitud y dijo que seguirá haciéndolo, al evaluar el ataque a piedrazos al vehículo en el que se trasladaba ayer a la mañana en Villa Traful, en el marco de un escrache de ATE.

“La verdad que soy parte responsable de exponerme. Pero para mí es un valor de estar en contacto con los argentinos, lo necesito. Escucharlos en forma directa, lo he hecho durante toda mi vida”, expresó en diálogo con Radio Mitre.

Sin embargo, al ser entrevistado por Cadena 3, Macri reconoció el riesgo de salir del protocolo de seguridad –pidió detenerse para comprar alfajores- y prometió mejorar sus “medidas de seguridad”.

“Estamos ocupados en el tema. Hemos recibido amenazas por las redes, en cartas, pasó lo mismo en Mar del Plata”, sostuvo ante la emisora cordobesa.

En tanto, al hablar con Radio Nacional atribuyó la agresión a “minorías organizadas, intolerantes y violentas”, que “no entienden que hoy en Argentina se pueden expresar libremente y tienen espacios para hacerlo”.

“No me resigno a que un grupo minoritario y violento me impida visitar a los argentinos. No lo puedo hacer todos los días, pero es un elemento central en esto de estar cerca, entender bien lo que pasa y equivocarme lo menos posible”, sostuvo.

Expresó su deseo de condena judicial para los agresores, quienes según aseguró actuaron con “premeditación”, ya que “venían en colectivo desde Neuquén y otras localidades”. (Económicas Bariloche)