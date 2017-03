Los inversores vuelven a posicionarse en renta variable

El volumen operado en algunos papeles específicos indica que los inversores comienzan a posicionarse nuevamente en activos de renta variable aprovechando la corrección que registró el índice Merval en jornadas anteriores. Este viernes, el principal referente bursátil argentino cerró la jornada con una pronunciada baja, aunque a lo largo de los cinco días acumuló un alza semanal de 2,85%, lo que indicaría un cambio de humor entre los operadores locales respecto a los activos asociados con el riesgo.

Los movimientos más entusiasta en este período se concentraron en acciones líderes que siguen de cerca los grandes fondos de inversión institucionales al tiempo de armar sus portafolios, producto de la debilidad que presentó el dólar frente a las principales monedas del mundo luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos subió los tipos de interés en tan solo 0,25% dejando entrever subas graduales en el futuro inmediato.

Recordemos que el banco central estadounidense elevó las tasas por segunda vez en tres meses y de esta manera aumentó el costo del financiamiento en moneda extranjera. Sin embargo, la tendencia alcista que muestran las principales economías del mundo debería elevar el optimismo de los inversores respecto a los mercados emergentes, ya que la quietud del dólar en los próximos meses lograría beneficiar a las monedas de los países en vías de desarrollo y se podría dar un incremento en el flujo de capitales que ingrese a este tipo de economías.

Para ese entonces, los participantes del mercado local quieren estar bien posicionados en activos financieros que cuenten con un mayor potencial alcista, entre los que se destacan acciones vinculadas con los sectores agropecuarios, financieros, energéticos, gasíferos y de la construcción. En este último caso, las apuestas alcistas se deben a la necesidad del Gobierno argentino de reactivar la economía doméstica a través de inyección de inversiones estatales en materia de obra pública, rubro que se convertiría junto al campo en uno de los motores de empuje en el propósito de alcanzar la meta de crecimiento prevista por algunas consultoras privadas entre 2,5% y 3,5% para fines de 2017.

No obstante, en la Bolsa porteña todavía no se han visto repercusiones positivas de esta política en las acciones vinculadas al sector de construcción, y en su gran mayoría, estos papeles no consiguen obtener una buena performance, aunque las expectativas de nuevas obras debería incrementar sus valores de mercado a raíz del potencial crecimiento que se espera para mediados de año. Por lo pronto, las acciones de Holcim Argentina se convirtieron en una de las peores inversiones de la semana al perder 3,33% en el valor de su cotización, a pesar de que días previos la calificadora de riesgo Moody´s Latin America cambió a positiva la perspectiva de la firma cementera y los inversores aun la mantienen como una de las principales apuestas a futuro en la Bolsa argentina en la medida que se desarrolle la obra pública.

Otro sector que recarga la expectativa de los inversores es el energético, ya que la suba de 11,75% que marcó en el acumulado de esta semana la petrolera estatal YPF impulsa el optimismo inversor sobre la empresa insignia de la Argentina. En este sentido, parece importante resaltar que las acciones de la compañía estatal comenzaron a dibujar un rally alcista en la bolsa local luego de firmar un acuerdo preliminar con Shell para el desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.

A partir de este acuerdo con Shell, y a raíz de algunas promesas de importantes grupos económicos que anticipan la llegada de nuevas inversiones para explotar el suelo del área neuquina, como es el caso de la empresa Pentanova, que en una reciente reunión sus ejecutivos le anunciaron al presidente Mauricio Macri un ambicioso plan de inversión por 200 millones de dólares, otras empresas de este sector se podrían ver beneficiadas ante el potencial que muestra la Argentina para el desarrollo en materia energética.

Asimismo, otra noticia que podría impulsar un inminente rebote de las acciones petroleras en las bolsas mundiales, tras observar varias cotizaciones de estas compañías en zonas de pisos, es la caída que evidenció el stock de petróleo de Estados Unidos en 200.000 barriles durante la semana pasada, ya que este sorpresivo descenso de las reservas de crudo es el primero que se produce en el año, y en consecuencia, esta caída asociada con la promesa de los miembros de la OPE de recortar la producción mundial podría revalorizar el precio del oro negro a niveles más rentables para la industria petrolera.

En el panel general, muchas apuestas de los inversores más arriesgados están enfocadas en la compañía petrolera argentina Andes Energía, luego de que sus acciones alcanzaron una apreciación de 73,33% en el transcurso del año y en lo que va de marzo su valor de mercado ascendió 21,54%. Si bien el mercado ha observado con entusiasmo el aumento en el precio de su cotización, es preciso remarcar que este tipo de inversiones conlleva un alto riesgo para los inversores no profesionales a partir de la elevada volatilidad que se registra en este tipo de papeles ante un escaso volumen de negociaciones por la ausencia de manos fuertes en su plaza bursátil.

De cara a lo que viene, el mercado especula con la idea de un dólar estable por un tiempo prolongado que podría impulsar la demanda de activos asociados con el riesgo, mientras que esta tranquilidad cambiaria también beneficiaría en cierto punto el andar de los bonos soberanos en pesos vinculados a la inflación, dado que los inversores optan en la actualidad por colocaciones en moneda local frente a los instrumentos financieros dolarizados por la escasa expectativa de una devaluación del peso.

Por su parte, el Banco Central recortó en medio punto la tasa de las Lebac a 35 días en 22,25% pese al repunte de la inflación en las últimas mediciones. Esta decisión de la entidad monetaria sorprendió a los analistas del mercado, quienes esperaban una medida contraria por parte del ente regulador a raíz del aumento que se viene acumulando en los precios.

A modo de conclusión, podemos señalar que en caso de mantenerse la anemia del dólar, los inversores continuarán buscando activos de riesgo que les brinden la posibilidad de obtener mayores retornos en sus inversiones, en cambio, si el contexto global vuelve a mostrar signos de volatilidad, la moneda estadounidense volvería a estar en el horizonte de los ahorristas como activo de refugio y se produciría un deterioro en el valor de las monedas emergentes.

