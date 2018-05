Los estudiantes de Bariloche tendrán su gran fiesta en ByPass

Los jóvenes de Bariloche podrán disfrutar el próximo sábado del primer Bariloche Baila Estudiantil, un evento destinado a los estudiantes del nivel medio quienes tendrán la oportunidad de recaudar fondos para su viaje de egresados, fiesta de fin de año o para el destino que ellos elijan.

El evento se realizará en la mística discoteca ByPass, de 19 a 00hs y será exclusivo para menores de edad. La venta de entradas está a cargo de los cursos inscriptos y también se podrán adquirir en Muaa (Mitre 479) y en Ultimax (Onelli 447, local 1 Shopping Patagonia). El valor de la misma es de $200 e incluye una consumición sin alcohol.

Los padres podrán ingresar a la discoteca de manera gratuita aunque tendrán un espacio habilitado para ellos, por lo que no estarán en contacto con los menores. No habrá expendio de bebidas alcohólicas.

En el mismo sentido que los eventos que se realizaron en Cerebro, en el marco del ciclo Bariloche Baila, el objetivo del Grupo Alliance no sólo es generar un espacio de diversión para los residentes, sino también que exista una devolución y por ese motivo parte de lo recaudado irá, en este caso, para los estudiantes. En la edición convencional de Bariloche Baila, se destinó el dinero de 300 entradas para un deportista de bajos recursos, comedores y merenderos de Bariloche y mascotas de la calle.

Los colegios que se presentarán este sábado on: CEM N°132 1eray 2da; CEM N°20; Don Bosco B y C; Industrial; San Esteban C, BB y D; Patagónico; CEM N°45; CEM N°46; CEM N°37; CEM N°2; CEM N°92; Primo Capraro 4 año. “Para que sea más organizado, decidimos hacer que quienes participen de las distintas ediciones sean los contingentes que viajan con empresas de turismo estudiantil. En esta primera edición será el turno de Flecha Bus y en la próxima Margarita Stuke”, explicó Claudio Caratty organizador de Bariloche Baila Estudiantil.

Las competencias

Los colegios se prepararán para dar todo por medio del armado y presentación de coreografías, las cuales serán evaluadas y premiadas.

En primer lugar y con un premio de $10.000 otorgado por el Grupo Alliance Alliance SRL, los participantes presentarán una coreografía sobre posibles ritmos musicales (reggaetón, hip hop, cumbia, etc.).

Por otro Muaa, sponsor de la fiesta, organizó otras dos competencias, de tres participantes sobre el escenario; y también una competencia previa denominada “Tu look para el Baila” en el que deberán subir fotos del look que utilizarán el día de la fiesta, etiquetando a dos amigas. Los ganadores se llevarán una orden de compra de ropa.