“Lo que nosotros queremos combatir es el contrabando”

Desde la Cámara de Comercio, de la vecina localidad de Villa la Angostura, afirman que no están en contra de los vecinos que viajan al Chile para realizar compras, los comprenden pero lo que ellos desean es “combatir el contrabando”, ya que la venta de mercadería procedente del país trasandino en la localidad atenta contra los comerciantes locales.

Aseguraron que continúan generando acciones para defender al comercio y que tras la auspiciosa reunión con Gendarmería y el Intendente local que mantuvieron hace algunos días en la Aduana, se encuentran en una etapa en la que están juntando información. Ya le han solicitado una reunión al Gobernador provincial por este tema.

“Ahora estamos abocados a conseguir bajas en tasas, en impuestos, estamos con la cabeza puesta pensando estrategias para mejorarle la situación a nuestros comerciantes. Por eso ahora estamos juntando información para luego poder presentar proyectos para solicitar cosas, porque para que te den algo primero tenés que demostrar que el sector está mal” detalla la presidente de la Cámara, Mónica González.

A su vez agrega que en la localidad “el comercio en general está sufriendo una baja de ventas tremenda. A veces quizá no se nota en el número porque el Ahora12 te ayuda un poquito, porque este plan te significa unas ventas más” y enfatiza “pero esto no quiere decir que se esté vendiendo más, las ventas han bajado alarmantemente, de hecho es impresionante el cierre de comercios que existe”

Por último hizo foco en que desde la Cámara de Comercio no están en contra de las personas que compran en Chile “nosotros no condenamos a la gente que va a comprar a Chile porque ellos también tienen que cuidar su economía, entonces la persona que tiene dos o tres chicos para ir a colegio y tiene que ir a comprar zapatillas, campera, remeras, etc. estoy de acuerdo que cuiden su economía y veo bien que vayan porque no pueden comprar en la localidad”.

Y en l misma línea aseguró que “lo que queremos combatir es el contrabando, con ese punto no estamos de acuerdo, si quieren traer para vender que se hagan monotributistas y que paguen los impuestos. El contrabando es lo que a nosotros no duele y nos afecta”. “A nosotros nos cuesta mucho tributar, nuestra carga impositiva es del 35% del impuesto a las ganancias, el 21% del I.V.A y el 48% de las cargas sociales. Por eso nosotros queremos combatir la venta ilegal” cierra. (7lagos)