¿Llega el primer local Apple Store a Argentina?

El sitio de tecnología Gizmodo asegura que abrirá un Apple Store en Buenos Aires. Además se instalarán tiendas oficiales en Santiago de Chile y Lima.

Muchas veces en los últimos años se manejó el rumor de la posibilidad de que Apple llegara formalmente a la Argentina y ahora podría ser realidad. Según publicó el sitio Gizmodo en su versión en español, el primer Apple Store de la Argentina abrirá sus puertas en 2018.

Según ese mismo sitio, además de la tienda porteña se instalarán otras tiendas oficiales en Santiago de Chile y Lima.

El desembarco de la empresa de la manzanita en América latina aún no es masivo. Se abrió un Apple Store en Brasil en 2014 y en México fue la el año pasado.

La noticia se a conocer luego de que ayer el Gobierno oficializara la eliminación de aranceles para la importación de productos electrónicos. La norma establece la quita de aranceles para la importación de productos electrónicos, incluyendo computadoras terminadas, notebooks, all in one y PC de escritorio. La medida no se aplica a los teléfonos celulares y smartphones. (La Nación)