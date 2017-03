Licitan compra de caños para ampliación del gasoducto cordillerano en $ 600 M

El próximo jueves se abrirán los sobres de la compra de caños para la nueva ampliación del gasoducto Cordillerano que, antes de entrar en funcionamiento la primera potenciación, deberá readecuarse.

La obra tiene un presupuesto total de 1.700 millones de pesos; para la licitación de los caños hay una reserva de 597 millones.

El gasoducto abastece las ciudades del sudoeste de Río Negro y el sur de Neuquén.

Nación estimó que el plazo de ejecución de la obra es de 18 meses. Resta licitar más equipamiento y los trabajos de ejecución, pero de todos modos, el ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Carlos Valeri, que es de Bariloche, sostuvo que en el invierno del año que viene podría haber nuevo gas para la cordillera y la Línea Sur rionegrina, publicó DeBariloche.

El gasoducto Cordillerano nace en Plaza Huincul y llega a Esquel, en Chubut, donde se une con el sistema Patagónico, un caño que cruza la meseta desde el yacimiento Cerro Dragón, de PanAmerican Energy.

A pesar de que está muy cerca del gasoducto San Martín (Tierra del Fuego-Buenos Aires, por el litoral marítimo), el anillo no está cerrado y no parece ser la intención ahora hacerlo, a pesar de que eso permitiría no depender tanto de PanAmerican Energy.

Esta obra en proceso había sido diseñada hace más de tres años. Camuzzi, la distribuidora de gas en la Patagonia, reformuló aquella iniciativa para ampliar más la capacidad de transporte.

La idea es dar servicio a 22.000 usuarios que hoy no tienen gas por redes. La mitad corresponde a Bariloche, donde hay edificios y hasta barrios enteros que debieron reconvertirse a gas envasado o electricidad.

La ampliación se realizará desde los dos puntos de alimentación del sistema PM 280 de Transportadora Gas del Sur (TGS) y el yacimiento El Zorro (en el área Cerro Dragón), además de loops de refuerzo (caños paralelos) y la instalación de una planta compresora Río Senguer.