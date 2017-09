Legislador pide que se reinstale la frecuencia aérea Bariloche-Viedma

Desde el Bloque Fuerza Nacional y Popular, el legislador Mario Ernesto Sabbatella expresa la necesidad de que se reincorporen los vuelos Bariloche – Viedma que se quitaron recientemente. Ha quedado en este momento un solo vuelo de Bariloche a Viedma los días miércoles, y tres vuelos de Viedma a Bariloche, los días martes, jueves y sábados. “Uno de cada tres que vuele de Viedma a Bariloche, no puede regresar, no alcanzan los vuelos. No tiene lógica” sintetiza Sabbatella.

“Es sumamente necesario que Aerolíneas Argentinas reinstale la frecuencia aérea Bariloche – Viedma que recientemente ha sido cambiada y reducida. Viedma es capital de provincia con todo lo que eso significa en cuestiones de trámites, salud, laboral y temas estatales, pero Bariloche – a más de 10 horas por tierra – no sólo es la ciudad más poblada de Río Negro, sino un destino turístico importante. La frecuencia estaba justificada con los vuelos notoriamente repletos. Pero además los valores han aumentado por la normal oferta-demanda que generó esta reducción de frecuencia”, expreso Sabbatella.

Cabe aclarar que ante cualquier inconveniente en los vuelos, climáticos, o del índole que fuere, las personas afectadas se quedan con pocas alternativa también por tierra para unir ambos destinos. La distancia es de 10 horas por tierra y tampoco hay cantidad de ofertas en micros de larga distancia. La ruta 23 sigue sin terminarse.

“No se entiende esta decisión, ya que era notorio no solo que los vuelos iban repletos en cada tramo, sino la concurrencia de personas de todos los niveles socio económicos, constituyéndose este uso en una ampliación de derechos, ya que las personas necesitan viajar a la capital por muchos motivos. También para algunos ciudadanos de edad, con problemas de salud o discapacidades físicas, la frecuencia de vuelos es de suma importancia”, opina el legislador. “Viedma es capital de provincia con todo lo que eso significa en cuestiones de trámites, salud, laboral y temas estatales o incluso judiciales, pero Bariloche además de ser la ciudad más poblada de Río Negro, es un destino turístico importante. No se comprende por qué esta merma en las frecuencias aéreas en la aerolínea de bandera”.

Otro tema planteado por el diputado provincial, es el aumento notorio de precios “Se comienza a observar un efecto de precios en alza totalmente perjudicial, al reducirse la frecuencia, la aerolínea aumenta los precios por simple hecho de la dispar oferta-demanda”.

El pedido de comunicación expresa que: “Se solicita al Poder Ejecutivo Provincial que realice las gestiones necesarias para recuperar la frecuencia aérea entre Bariloche y Viedma, de Aerolíneas Argentinas.” (prensa Sabbatella )