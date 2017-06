Las bodegas del sur argentino se unen y se reposicionan con el sello Wines of Patagonia

Los vinos patagónicos silenciosamente se posicionan en el mercado interno y en el mundo. Patagonia es una marca muy valorada en el exterior, tal es así que uno de sus mayores secretos es que los vinos Pinot Noir y Malbec nacionales más caros provienen del sur argentino.

El Pinot Noir más cotizado es el Chacra 32, por ejemplo 2013, de la Bodega Chacra que vale $ 2600 y uno de los Malbec más caros es Noemia 2013 que se consigue a $3250, de la bodega homónima. Cuatro provincias, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut tienen el 2% de la producción de vinos locales equivalente a 11,5 millones de litros anuales. Cuentan con 3.736 hectáreas plantadas y producen en total 15.246.664 kilos de uvas. Este crecimiento los obligó a unirse y crear en el segundo semestre del año pasado: Wines of Patagonia (WOPA), este jueves se presentan en sociedad en suelo porteño en la primer Expo de Vinos de la Patagonia.

En total suman alrededor de 35 bodegas, contando las artesanales. La provincia que tiene más hectáreas plantadas es Neuquén que tiene 1.762 hectáreas y produce 9,3 millones de kilos de uva; seguida por Río Negro con 1.663 hectáreas que producen 4,7 millones de kilos; seguidos por La Pampa con 245 hectáreas y una producción de 1,1 millones de kilos, mientras Chubut con 66 hectáreas cosecha 58.885 kilos de uva. Las variedades más plantadas en la región, por superficie, son Malbec, seguida por Merlot y en tercer lugar, Pinot Noir.

Roberto Schroeder, presidente de Wines of Patagonia y dueño de la Bodega Familia Schroeder ubicada en San Patricio del Chañar, Neuquén, explica: “Cada vino tiene sus particularidades, no es un commodity, siempre da argumento para sentirlo diferente. Si bien en Mendoza se busca calidad por altura, en el sur es por latitud. Nuestros vinos son muy elegantes y no tan estructurados. Patagonia es el mejor lugar para el Pinot Noir”. Ayudados por el peso de la marca Patagonia: “Exportamos el 1,4 de lo que el país vende al exterior en vinos. El valor promedio de los vinos que exportamos es superior a la media argentina de vino embotellado y fraccionado. Los principales mercados a lo que llegamos son Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Brasil. Estamos trabajando para desembarcar en mercados como Asia o China”, agrega Schroeder.

La historia de la producción de vino patagónico nació en la década del ‘60, cuando en ese entonces era el principal producto del Alto Valle de Río Negro. “Luego tuvimos una crisis de precio por los productos baratos que venían de Mendoza y los productores se convirtieron a la fruta y les fue muy bien. Tras la crisis del 2001, comenzamos a producir de nuevo. Entre 2005 y 2010 tuvimos muy buena rentabilidad, después llegaron los tiempos más difíciles”, puntualiza el presidente de WOPA.

En Neuquén sobresalen las bodegas Fin del Mundo, Familia Schroeder, Malma, entre otras. En La Pampa está Bodega del Desierto, mientras en Río Negro están Aniello, Humberto Canale, Chacra y Noemia, entre otras. Y en Chubut, Grupo +Austral. No es fácil la tarea de divulgación que tienen por delante: “Los argentinos creían que el único lugar donde se hacia vino era Mendoza”. (Diario Bae)