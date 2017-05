Las acciones argentinas registraron importantes ganancias en abril

A lo largo del mes de abril el mercado argentino extendió la tendencia alcista de fondo que viene desarrollando desde algunos años, sostenido en gran medida por la expectativa que genera entre los inversores el cambio de paradigma que estaría próximo a producirse en la bolsa local una vez que se consiga el nuevo status como mercado emergente desde la actual calificación de mercado de frontera. De esta manera, el viernes último la bolsa local cerró con un alza de 0,62% en cercanías de su máximo histórico y acumuló en el reciente mes una subida de 3,72% que dejó al índice Merval en el nivel de 21.019,91 puntos.

Entre las acciones líderes preferidas por los operadores bursátiles al momento de decidir sus inversiones se destacaron Comercial del Plata, Holcim Argentina y Agrometal, que en el transcurso del mes se apreciaron 19,94%, 19,35% y 19,05% respectivamente. En el primer caso, el aumento de la demanda se produjo luego de que la firma convocó a sus accionistas a una Asamblea Ordinaria con el objeto de tratar el pago de un dividendo en acciones y el aumento de su capital social a través de una emisión de acciones, mientras que en el caso de la cementera Holcim la suba se respaldó en las mejores perspectivas que tendría la ex­-Minetti a partir de la intención del Gobierno de impulsar la obra pública para reactivar la economía nacional.

Además, el consumo de cemento mostró mejores condiciones en marzo, dado que la construcción por parte de los privados logró acompañar el crecimiento de la obra pública y el principal indicador que mide la actividad en los despachos de cemento registró un aumento de 15,5% respecto al mismo período del año anterior y de 28,7% si se compara con el mes de febrero.

Mientras tanto, en el Panel General, las acciones de Andes Energía han visto subir más de 90% su valor de mercado en las recientes sesiones de abril como resultado de un mayor apetito por el riesgo en el recinto bursátil, gracias a que los inversores apostaron por la compañía mendocina a raíz de la gira que el presidente Mauricio Macri mantuvo por los Estados Unidos con el propósito de conseguir inversiones que le permitan al país austral desarrollar una mayor explotación petrolera en la zona neuquina de Vaca Muerta. Se sabe que la prioridad del mandatario argentino es estimular inversiones de firmas petroleras extranjeras en la provincia argentina en el mediano plazo tras el acuerdo multisectorial que se alcanzó con los mayores representantes sindicales del sector.

La semana pasada, también se destacó un informe que confirmó la caída en la actividad industrial de 2,4% durante el mes de marzo en relación al mismo período del año anterior. No obstante, ese mismo informe sostuvo que en los primeros tres meses de 2017 la producción de minerales no metálicos encabezó el ranking de crecimiento con un alza de 3,5% de la mano de los despachos de cemento, mientras que el sector siderúrgico y el de celulosa no logran enderezar el rumbo de sus actividades y volvieron a contraerse en marzo. De allí se desprende el principal argumento para comprender la frágil demanda que mantienen algunas empresas líderes de estos sectores claves de la economía local que cotizan en los principales indicadores bursátiles de la bolsa argentina.

En lo que respecta a la evolución de las demás inversiones financieras en la plaza local, podemos agregar que el dólar americano continuó bajo presión frente a su par argentino en las últimas ruedas cambiarias de la semana después de que el sector agropecuario comenzara a liquidar un número importante de divisas provenientes de la cosecha gruesa, aunque el tipo de cambio cerró ligeramente al alza durante el mes de abril como resultado de que el Banco Central impulsó una estrategia más agresiva de acumulación de reservas tras un par de meses en baja en la cotización de la divisa norteamericana.

En cuanto a las últimas novedades respecto a los rendimientos que ofrecen las Lebac del Banco Central, mientras algunas instituciones privadas ya ven muy distante la posibilidad de que la entidad monetaria cumpla con su meta de inflación, debemos indicar que el ente regulador salió a colocar Letras de deuda en el mercado secundario haciendo aumentar el rendimiento que ofrece este tipo de instrumento financiero, que anteriormente se había establecido en 24,25% nominal anual para una inversión a 28 días. Los recientes datos de inflación mostraron un aumento superior en el alza de precios a lo que esperaba la autoridad monetaria, la cual decidió endurecer la política monetaria con el objetivo de encausar el objetivo de inflación en los próximos meses.

Los títulos públicos se mantuvieron estables en el trascurso de abril producto de una mayor cautela por parte de los operadores, ya que el mercado espera recibir algún indicio de las autoridades argentinas en un contexto de cierta incertidumbre tras las últimas decisiones que ha llevado adelante el Banco Central, institución que ha optado por intervenir recientemente en el mercado cambiario a través de la compra de dólares y, también, en el mercado secundario de Lebac con una agresiva colocación de deuda que tiende a presionar al alza la tasa de interés de los instrumentos más cortos.

Consecuentemente, los bonos nacionales que presentaron mejores performance en la plaza extrabursátil en abril fueron los títulos denominados en dólares, apoyados en un claro propósito por parte de los operadores locales que buscan cubrir sus portafolios de inversión ante la posibilidad de que aumenten los signos de volatilidad en los mercados globales, y además, los bonos soberanos que ajustan por inflación, debido a las dificultades que debió enfrentar el Banco Central en los últimos meses, y que perciben los inversores, para cumplir con las metas antiflacionarias establecidas a principio de año por las autoridades de la entidad monetaria.

