La UNRN instala tecnología de avanzada en Bariloche

Comenzó a instalarse en la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro, en Bariloche, una cámara anecoica, una tecnología de última generación que se utiliza en el campo de las telecomunicaciones.

Una cámara anecoica o anecoide es una sala diseñada para absorber todas las reflexiones producidas por ondas acústicas o electromagnéticas. A su vez, la cámara se encuentra aislada del exterior de cualquier fuente de ruido o influencia sonora externa. Esto permite que la sala emule las condiciones acústicas que se darían en un campo libre, ajeno a cualquier tipo de efecto o influencia de la habitación fruto de dichas reflexiones. En la naturaleza, la reflexión se produce en cualquier entorno, salvo en el vacío, donde el sonido no se puede transmitir. En cualquier medio a través del cual se propague el sonido, tienen lugar la reflexión y la absorción. Esta instalación tecnológica permite, entre otras cosas, la prueba y medición de antenas.

El interior de la sala que se está instalando en la ciudad es de 12 metros de largo, por 7 metros de ancho y 5 metros de alto y ha sido fabricada por la empresa Microwave Vision Group (MVG). El trabajo fue adjudicado a la empresa AQTK S.A., proveedora y representante en Argentina del fabricante del equipo.

Dicha instalación está prevista para alumnos y docentes de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y abre la posibilidad a proyectos en relación a la caracterización y certificación de radiaciones electromagnéticas.

En particular es muy importante el papel del equipamiento en cuanto a aplicación de normativas y homologación de dispositivos eléctricos, electrónicos, de telecomunicaciones y de sensores remotos (celulares, antenas, vehículos aéreos no tripulados, pequeños satélites, equipos electromédicos, etc.). Actualmente algunas de estas mediciones y estudios sólo se realizan en el exterior, por tanto, se trata de servicios de alta tecnología que pueden ser brindados en el país desde la UNRN.