La Universidad Nacional de Río Negro une lazos con China

Lucas Garibaldi, director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD), fue invitado por el Instituto de Zoología de la Chinese Academy of Sciences de Beijing para brindar un seminario sobre su artículo “Wild pollinators enhance fruit set of crops” (Science 2013).

Durante la estadía, que tuvo lugar desde el 27 de marzo al 8 de abril, Garibaldi participó de reuniones con miembros del grupo de investigación Evolution of Funtional Insect Groups dirigido por el Dr. Chao-Dung Zhu, en las cuales se abordaron temas como el progreso de la investigación en polinización en ambos países y, análisis sobre los métodos y procedimientos actuales a nivel global. Además, realizó un informe académico sobre la situación actual en China.

Se trata de la primera visita institucional que tuvo como resultado el establecimiento de lazos de cooperación en el área de polinización entre China y Argentina, en los que actualmente se encuentran trabajando. El encuentro generó un estrecho vínculo entre los Institutos, por lo que a futuro se espera el intercambio entre los investigadores. Actualmente se está trabajando en un proyecto en común para ser financiado por la Academia Nacional de Ciencias de China.

Instituto de Zoología

El Instituto de Zoología es una institución gubernamental de más de 80 años de ejercicio que pertenece a la Chinese Academy of Sciences (CAS). En la actualidad cuenta con 420 miembros. Desde la implementación del programa “CAS Knowledge Innovation Program”, el instituto experimentó un importante desarrollo científico en los últimos años. Entre los avances, se encuentra la creación de tres laboratorios sobre manejo integral de plagas, células madre y reproducción biológica, y biología de la membrana. A su vez, CAS posee un laboratorio de zoología y otro de ecología animal y conservación biológica. Además, dispone del Museo en Zoología con más de 6,1 millones de ejemplares animales.

Asimismo, posee afiliaciones de la Zoological Society of China, Entomological Society of China, International Society of Zoological Sciences, Editorial Committee of Fauna Sinica, y Chinese Endangered Species Scientific Commission. En conjunto, realizan las publicaciones de revistas académicas tales como Acta Entomologica Sinica, Acta Zoologica Sinica, Acta Zootaxonomica Sinica, Chinese Journal of Applied Entomology y aquellas que fueron ingresadas en la base de datos Science Citation Index (SCI): Insect Science, Integrative Zoology y Current Zoology.