La producción de la industria PyME creció un 2,7% en octubre

La producción de las pymes industriales creció 2,7% en octubre frente a igual mes del año pasado cumpliendo cuatro meses consecutivos en alza, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En el informe, CAME señala que en sectores como el textil, el ingreso de importaciones está frenando la mejora. En ese sentido, el presidente de la entidad, Fabián Tarrío, señaló que “para esta lenta recuperación se presentan algunas amenazas como las altas tasas de interés y el fin de las líneas de crédito a tasas promocionales que ahogan a las empresas”.

La recuperación manufacturera en las empresas chicas y medianas avanza más lentamente que en las grandes firmas especialmente por la heterogeneidad de casos que se presentan incluso dentro de un mismo sector.

Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial realizada por CAME entre 250 industrias Pymes. Con el resultado del mes, la actividad acumula una caída de 0,6 % en los primeros diez meses del 2017.

“El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) alcanzó un valor de 84 puntos en octubre, con un aumento de 3% frente a septiembre”, remarca el informe.

“El crecimiento interanual alcanzó al 48,3% de las industrias, mientras que el 20,1% se mantuvo en los mismos niveles del año pasado y otro 31,6% redujo su producción”, destaca CAME, al tiempo que agrega que las proporciones muestran que la recuperación todavía no llega a la mayoría de las compañías.

Asimismo, sostiene que incide “la menor performance exportadora del país, el ingreso de importaciones en algunos rubros y que el consumo interno si bien repunta lo hace lentamente”.

De los 11 sectores relevados, ocho tuvieron crecimiento anual: ‘Material de Transporte’ (11,2%), “Productos eléctrico-mecánicos e informática” (7,8%), “Productos de metal, maquinaria y equipo” (5,8%), ‘Minerales no metálicos’ (3,8%), “Calzado y marroquinería” (2,5%), “Alimentos y bebidas” (2%), “Maderas y Muebles”‘ (1,7%) y “Productos de caucho y plástico” (0,4%).

Cayeron en cambio: “Productos químicos” (-0,8%) y “Productos textiles y prendas de vestir” (-3,3%), y se mantuvo sin cambios “Papel, cartón, edición e impresión”.

En ese contexto, desde CAME sostienen que la rentabilidad se redujo frente a septiembre y que el 63% de industrias dijo haber cerrado octubre con ganancias, el 18% con nulo rédito y el 18% con rendimiento negativo. Además, remarca que la situación financiera de las empresas no termina todavía de recomponerse ya que no ayudan las subas de tasas y los incrementos de costos.

En octubre, los gastos de producción se incrementaron 3,1% promedio, según señalaron las industrias consultadas, mientras que los precios de venta solo subieron 1,8%.

“En cuanto a las decisiones de inversión, la mejora en la economía sigue sin generar un clima inversor activo. En la encuesta realizada en noviembre, sólo 23% de las firmas declaró tener planes para los próximos seis meses, aunque otro 18% lo está evaluando”, concluye el imforme. (Ambito)