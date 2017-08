La Camerata Bariloche celebra 50 años con gira por el país

El gran conjunto de cámara argentino celebra bodas de oro con una gira a toda orquesta, con fechas por todo el país.

La Camerata Bariloche celebra 50 años con la música y continúa recorriendo el país, llevando su música de Norte a Sur. La gira de celebración de sus bodas de oro tuvo hasta ahora su climax el 20 de agosto último en el Centro Cultural Kirchner, donde la banda se presentó junto a la cantante Verónica Cangemi.

Las próximas fechas incluyen más conciertos en la ciudad de Buenos Aires y también en Tucumán, Jujuy, Salta y otros puntos del país.

La historia de la Camerata se remonta a 1967 y desde entonces hasta nuestros días ha cosechado los mejores comentarios del público y de los más exigentes críticos del mundo.

Todos los integrantes de la Camerata Bariloche son solistas de las tres orquestas más importantes de la Argentina: Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, y Orquesta Estable del Teatro Colón de Buenos Aires

Su repertorio se permite un recorrido por las melodías más famosas de los grandes compositores contemporáneos, con un pie en Astor Piazzolla y otro en el internacionalismo más celebrable.

Próximas fechas

3 de Septiembre en el Espacio Cultural Resurgimiento

8 de Septiembre en Tucumán Septiembre Musical

16 de Septiembre en el Club 17 de Agosto

21 de Septiembre en el Aeropuerto Ezeiza

7 de Octubre en el Auditorio Belgrano

24 de Octubre en Jujuy (Mozarteum)

25 de Octubre en Salta (Mozarteum)

15 de Noviembre en Comodoro Rivadavia

18 de Noviembre en Plaza Boedo, CABA

27 de Noviembre en Neuquén

17 de Diciembre en Lola Mora Costanera Sur, CABA

22 de Diciembre en la Plaza República CABA

La historia de la Camerata Bariloche

Creada en 1967 por iniciativa del Camping Musical de Bariloche, la Fundación Bariloche y la Academia Interamericana de Música de Cámara, es la primera orquesta de cámara de Argentina en alcanzar el reconocimiento internacional. tras sus numerosas actuaciones en relevantes escenarios de América, Europa y Oriente.

Su primer director fue Alberto Lysy, a quien sucedieron Rubén González, Elías Khayat, Fernando Hasaj y, en la actualidad, Freddy Varela Montero. Más de 1500 conciertos se ofrecieron a lo largo de los años a los más variados públicos y en importantes salas del mundo: el Kennedy Center de Washington, la Salle Gaveau y la Salle Pleyel de París, la Beethovenhalle de Bonn, la sala Tchaikovsky de Moscú, la Brahms Saal y la Musikverein de Viena, la Herkules Saal de Munich, la sala Ritirsky del Palacio Wallenstein de Praga, el Palau de la Música de Barcelona, el Auditorio Nacional de Música de Madrid, en el Olimpia de Atenas, en el Auditorium de la Academia Musical de Osaka, Japón, y en el Bangkok Music Group Auditorium, de Tailandia, entre otros ámbitos.

En 1991 participó del concierto de homenaje a los 100 años del Carnegie Hall, como única agrupación latinoamericana. Asimismo, la Camerata se presentó en el Teatro Colón de Buenos Aires y en diversos canales de televisión y emisoras de radio, como la NHK de Tokio, la ORF de Austria, la RAI de Italia y la Radio y Televisión Española.

De la abundante lista de solistas extranjeros que la acompañaron pueden mencionarse nombres como los de Yehudi Menuhin, Mstislav Rostropovich, Jean-Pierre Rampal, Jean Ives Thibaudet, Ivry Gitlis, Cho-Liang Lin, Sandor Vegh, Shlomo Mintz, Janos Starker, Maxim Vengerov, Frederica von Stade, Karl Richter, Katherine Ciesinsky, Antonio Janigro y Vadin Repin, entre otros.

También compartió el escenario con grandes solistas argentinos: Martha Argerich, Alberto Lysy, Astor Piazzolla, Ernesto Bitetti, Ana y Nicolás Chumachenco, Ljerko Spiller, Gerardo Gandini, Manuel Rego, Eduardo Falú y Jaime Torres.

La Camerata Bariloche ha efectuado más de 30 giras internacionales abarcando cerca de 30 países y representando a Argentina en las Olimpiadas Culturales de México y de Munich, en la Expo ’70 de Osaka (Japón), en los Festivales Internacionales de Salzburgo (Austria), Taormina Città di Castello, Cervo y Alassia (Italia), Montreux y Gstaad-Menuhin (Suiza), el New World Festival of the Arts (Estados Unidos) y el de Otoño de Madrid (España). Tanto en estas oportunidades como al ocuparse de sus numerosos registros discográficos, hechos en Argentina, Estados Unidos y Europa, la crítica ha destacado los excepcionales méritos del conjunto.

Pero tal vez sea en los conciertos al aire libre donde con mayor claridad se comprueba el poder de convocatoria y la vasta popularidad de que disfruta la Camerata entre el público. En 1985, una presentación en el Parque Centenario de Buenos Aires atrajo a 60.000 personas. En 1987, un concierto en el cual la Música para los reales fuegos de artificio de Haendel se interpretó en combinación con juegos pirotécnicos, elevó aquella cifra a 130.000 personas, que desbordaron las instalaciones del Hipódromo Argentino de Palermo.

A lo largo de su trayectoria la Camerata Bariloche ha recibido una infinidad de distinciones, entre las que se destaca el emblemático Premio Konex de Platino al mejor conjunto de cámara en la historia de la música en Argentina.

Desde 1977, la Camerata Bariloche integra el Centro de Música de Cámara y viene desarrollando, paralelamente a sus conciertos y grabaciones, una intensa actividad de enseñanza y divulgación musical. Seminarios, festivales y conciertos didácticos son testimonios de esa fecunda labor académica en constante expansión. (Infonews)