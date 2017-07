La Baita presentó una nueva grilla con mucho humor, cine, música y teatro

La sala barilochense continúa la temporada con todo y se vienen más shows de humor con Radagast, Dalia Gutman, Favio Posca y Cacho Garay. También habrá buena música con Kevin Johansen y los chilenos de Illapu. Para los chicos, el show único de Luis María Pescetti y para las mujeres Mercedes Morán presentará su obra. El cine retornará con otra edición del FAB y el broche de oro será “Falladas”, con cinco grandes actrices argentinas en escena.

El teatro La Baita no para. El próximo domingo 30 de julio llega el multifacético Radagast. El showman que explota las redes sociales con más de 1 millón de seguidores y que brilla en la pantalla de Telefé, viene recargado para desplegar toda su gracia y talento en un show desopilante que generará carcajadas, complicidad y asombro.

El humor no se agota y continuará el viernes 4 de agosto con la gran Dalia Gutman con su espectáculo denominado “Cosa de minas”, que ya lleva más de siete años en las marquesinas porteñas y ahora viene a conquistar al público local.

En septiembre la actividad no se detiene. El 16 será el turno de Kevin Johansen + The Nada que, luego de un 2016 exitoso, lanzaron su último disco “Mis Américas, Vol. ½” y realizaron una gira continental de presentación que los llevó por gran parte de Argentina y de Latinoamérica. Bariloche no podía estar fuera de ella.

Además, del 20 al 23 del mismo mes, se realizará una nueva edición del Festival Audiovisual Bariloche (FAB), donde se exhibirán y competirán trabajos audiovisuales de la región y de todo el país, incluyendo las regiones del sur de Chile, para promover, identificar, y compartir todo lo realizado por los productores y realizadores del vecino país.

Las risas vuelven el 25 de septiembre con el inigualable humor de Favio Posca presentando Fucking Fucking Yeah Yeah, “un auténtico show de rock”. Con más de 27 años de carrera, el creador de personajes como el Perro, Pitito, Astroboy y Angelito, ha inventado una nueva forma de hacer teatro, al mezclar el amor, el odio, el desencuentro y la soledad con la música, el cine y sus propios delirios en una noche inolvidable.

Dos días después, el miércoles 27, se presenta en La Baita la consagrada actriz argentina Mercedes Morán, con “Ay amor divino”. Una obra con pequeñas historias de vida, donde las recuerda y las cuenta “obedeciendo” los consejos de China Zorrilla que siempre le decía: “Hacelo como en el living de tu casa, pero más fuerte y sin chocarte los muebles”, según dijo la actriz.

El 1 de octubre, el desopilante Cacho Garay regresa a esta ciudad presentando su espectáculo “Toy más loco, bajé un cambio”, como parte de su nueva gira 2017. El humorista traerá su particular humor, sano, familiar, campechano y su personaje, especie de antihéroe regional, ha logrado meterse de lleno en el corazón de la gente.

Cuatro días después, el jueves 5, vuelve la música con el grupo chileno illapu, que el año pasado colmó La Baita. En esta oportunidad, llegan festejando 45 años de vida de este incansable conjunto que se caracteriza por los cambios de voces en sus canciones, además de sus profundas y críticas letras.

La actividad continúa el 11 de octubre con la fantástica obra teatral “Falladas”, con Patricia Palmer, Andrea Politti, Carolina Papaleo, Cecilia Dopazo y Valentina Bassi donde abordan el hecho de ser mujer y las relaciones entre amigas: desde las cuestiones más superficiales hasta el corazón de la cuestión, los vínculos y secretos más íntimos. Estas cinco grandes actrices harán deleitar al público barilochense.

El décimo mes del año cerrará las actividades el sábado 28, con el espectáculo infantil de Luis María Pescetti quien actuará junto a su banda, haciendo canciones, chistes y juegos para toda la familia en un entretenido y divertidisimo espectáculo.

Se vienen tres meses cargados de eventos, con actividades para todos los gustos. No te quedes afuera y andá comprando tu entrada anticipada en el Centro Cultural del Disco, en Mitre 318.

PRÓXIMAS FECHAS:

Domingo 30 de Julio – Radagast

Viernes 04 de Agosto – Dalia Gutman – Cosas de minas.

Sábado 16 de Septiembre – Kevin Johansen .

Miércoles 20, jueves 21, viernes 22 y sábado 23, FAB, Festival audiovisual Bariloche

Lunes 25 de Septiembre – Favio Posca

Miércoles 27 de Septiembre – Ay amor divino – Con Mercedes Moran

Domingo 01 de Octubre – Cacho garay

Jueves 5 de Octubre – Illapu

Miércoles 11 de Octubre – Falladas

Sábado 28 de Octubre – Luis María Pescetti