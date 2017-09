Kevin Johansen llega a La Baita a presentar su último disco

El sábado 16 de septiembre a partir de las 21 horas, Kevin Johansen + The Nada presentarán su último trabajo “Mis Américas, en el teatro La Baita. Se espera un gran espectáculo digno de un artista de primer nivel. Entradas a la venta en Mitre 318, Centro Cultural del Disco.

Después de un 2016 que vio su salida del exitoso “Mis Américas, Vol. 1/2”, con una gira continental de presentación que los llevó por gran parte de Argentina y de Latinoamérica, con grandes elogios de la prensa continental y nacional, y 3 nominaciones a los Latin Grammys (entre ellas a la “Mejor Canción del Año” y al “Mejor Disco de Cantautor”), Kevin Johansen + The Nada llegan a Bariloche para presentar su último disco y sus canciones más aclamadas.

Como no podía ser de otra manera, este fascinante artista se presentará en el teatro La Baita el sábado 16 de septiembre, donde además recorrerá lo mejor de su repertorio, con memorables canciones como “Desde que te perdí”, “anoche soñé contigo”, “Guacamole” y la superromántica “Down with my baby”.

“Mis Américas”, es un disco de 13 canciones producido por Matías Cella (Jorge Drexler) y con la participación de Cachorro López, junto a su histórica banda The Nada y con invitados de lujo como Marcos Mundstock, Palito Ortega, Ricardo Mollo, Pity Álvarez, Miss Bolivia, Lito Vitale, sus hijas Miranda y Kim Johansen, el brasilero Arnaldo Antunes, los peruanos Kanaku y El Tigre, y el chileno Macha Asenjo (Chico Trujillo).

Grabado entre Buenos Aires, Río de Janeiro, Nueva York y varias ciudades más de nuestro Continente, “Mis Américas, Vol. ½” ahonda en el sonido ‘americano’ de cabo a rabo que caracteriza a Kevin Johansen + The Nada, con un “Dream Team” de invitados y productores locales y extranjeros de lujo comandados por el gran Matías Cella.

Kevin Johansen no precisa más introducciones, el recorrido de su trayectoria avalan a un artista de carácter internacional, una banda sólida forjada a lo largo de los años y un concierto de los más completos que se pueden presenciar hoy. Esos son los mejores argumentos que brinda Kevin Johansen + The Nada, este aire fresco en la música del continente.

No dejes pasar esta oportunidad y conseguí tu entrada anticipada en el Centro Cultural del Disco, en Mitre 318. Imperdible.