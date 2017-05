Invap construye un reactor de investigación de US$ 40 M en Arabia Saudita

a empresa estatal rionegrina participa del plan nuclear de Arabia Saudita para diversificar su producción energía, hoy basada en el petróleo, y entre otros servicios comenzó a construir un reactor de fabricación de radioisótopos e investigación.

Así lo explicó a Económicas Bariloche Héctor Otheguy, CEO y gerente general de Invap, quien precisó que se trata de un emprendimiento de alrededor de 40 millones de dólares y será inaugurado en 2019.

Se trata del Low Power Reserch Reactor (LPRR), emplazado en la capital Riad, que según un artículo http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/saudi-arabia.aspx del portal Mundo Nuclear, Invap participa asociada con la empresa estatal saudí de innovación tecnológica Taqnia, con la que crearon la firma Invania.

Invania nació en 2015, a partir de un convenio firmado en 2011, para el desarrollo de tecnología, en especial nuclear, para el importante plan nuclear que lleva adelante Arabia Saudita, a partir de la experiencia y capacidades logradas por Argentina.

Otheguy indicó que en principio Invap construye en el país árabe el reactor LPRR, además de capacitar y entrenar allá y en Argentina a científicos y técnicos saudíes, y según Mundo Nuclear podrían avanzar con el proyecto Caren, de una central nucleaoeléctrica pequeña, para la generación de 100 megavatios, en el que también Invap participó del diseño y construcción del prototipo RA 8, en Pilcaniyeu.

Según medios internacionales Arabia Saudita planea construir 16 reactores nucleares en los próximos 25 años, a un costo de más de 80.000 millones de dólares; para generar una potencia instalada y proveer el 15% de la energía del país en 2044.

A la par del proyecto también trabajan en la energía solar, con la que planean una importante generación para las próximas décadas.

“Araba Saudita tiene un ambicioso plan nuclear, para diversificar su matriz energética. Tienen mucho petróleo, pero se va a acabar en el futuro. Por eso pusieron en marcha este programa en el que interviene Invap y otros, porque obviamente no van a plantear generación hidráulica en ese país”, explicó el directivo de Bariloche.

Consideró que ese es el camino que debe recorrer Argentina ahora, a partir del proyecto de dos nuevas centrales nucleares, una de ellas a emplazar en Río Negro, y con las licitaciones de energías renovables del gobierno nacional –que este año va por el tercer llamado, en el que se presentará también Invap con un proyecto de parque eólico en cerro Policía-, y también con la solar, mareomotriz y la hidrocinética (entubando agua), en la que la empresa también trabaja.

El proyecto de Invap en cerro Policía tiene ya varios años de trabajo, y una asociación previa con la compañía Casa Corporación América, para presentarse en el primer llamado del Plan Renovar, en el que no lograron ingresar.

Pero no se rinden y en base a esa experiencia apuntan a una nueva presentación más competitiva, con dos caminos posibles: asociada a la empresa rionegrina Transcomahue, con la que formaron Eólica Rionegrina, y con inversores irlandeses muy activos en Chile

“Tenemos que salir de la dialéctica energía nuclear u otra. Lo que sirve es energía nuclear más otras. Esta energía es limpia, no genera gases de efecto invernadero y cambio climático, y funciona sin parar las 24 horas los 365 días del año. Las hidráulicas son irregulares y varían en base a los caudales que deben erogar. Las eólicas, presentan un problema de almacenamiento cuando no hay viento. Por eso la nuclear es complementaria no opuesta, y eso es lo que necesita el país”, explicó Otheguy. (Económicas Bariloche)