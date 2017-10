Inauguró la Feria Internacional de Turismo

Con la presencia de autoridades nacionales, comenzó este sábado una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo, que congregará a representantes de 45 países en el predio ferial de Palermo.

Se trata de la 22º edición de FIT América Latina, la gran vidriera del turismo, que convoca del hasta el próximo martes.

“Este es el encuentro más importante del sector, valorado por los principales actores del turismo no sólo nacional y regional sino, cada vez más, a nivel internacional. De esto da cuenta por ejemplo, la presencia de más de 40 países de todo el mundo”, dijo Fabricio Di Giambattista, presidente de FAEVyT y FIT durante el lanzamiento del evento, y agregó: “En esta edición esperamos superar los excelentes resultados de 2016, donde contamos con la presencia de más de 94.000 visitantes”.

Este año Bariloche no cuenta con un stand exclusivo, como en las últimas dos ediciones, sino que formará parte del bloque Río Negro, dentro del sector Patagonia.

En comparación con otros destinos como Villa Carlos Paz o Cataratas, la presencia de Bariloche es deslucida y los visitantes deben hacer un esfuerzo para poder encontrar su espacio.

El gobernador Alberto Weretilneck pasó por el stand junto a la flamante Ministro de Turismo, Arabela Carreras, donde dialogó con el responsable nacional de turismo, Gustavo Santos.

El intendente Gustavo Gennuso está en Buenos Aires junto al secretario de Turismo, Gastón Burlón, en tanto que también hay representación de referentes rionegrinos.

En la feria hay operadores de turismo, líneas aéreas, hoteles, empresas de cruceros y transporte terrestre, además de entes de turismo nacional e internacional. Ya está confirmada la participación de 45 países -es el año en el que participarán más países de estas 22 ediciones de la feria-, con la presencia de destinos “exóticos” que no habían participado antes como Japón, Indonesia, Tanzania y Bután. Además, estarán los destinos ya tradicionales de América Latina (Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, entre otros); los europeos como España, Italia, República Checa y Alemania; además de Estados Unidos, Australia y otros muchos países que traerán sus propuestas y atractivos.