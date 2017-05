Aprobaron el Plan Castello

Con una mayoría especial de 35 votos positivos sobre 46, se aprobó la Ley que autoriza al Poder Ejecutivo a tomar un financiamiento externo de 580 millones de dólares, con el fin de llevar adelante un plan provincial de infraestructura. La iniciativa presenta algunos aspectos distintivos respecto de operaciones similares llevadas adelante por diversas provincias argentinas: El desembolso de los fondos estará bajo la supervisión de una Comisión de Seguimiento, con representación parlamentaria. Además, y respondiendo a los principios “municipalistas” enarbolados por los referentes de Juntos Somos Río Negro (JSRN), un 10% del endeudamiento lo manejarán los intendentes. De ese aporte, estimado en 9.000 millones de pesos, la provincia se hará cargo de pagar la mitad, lo que aliviará de forma considerable a las comunas de menor tamaño.

El oficialismo logró más votos de los necesarios para llegar a los dos tercios en el recinto, por adherir a la propuesta – además del oficialismo-, los dos representantes del Frente Progresista, la legisladora de la UCR y 5 representantes del FPV.

“Lo hicimos con el voto de muchos legisladores de la oposición a quienes les agradezco su actitud, porque con esa actitud han cimentado una política de estado y nos han permitido poner en la agenda del debate el tema clave del desarrollo. Pues si no somos capaces de hacer crecer lo que tenemos y podemos tener, de desarrollar nuestras posibilidades actuales y futuras no tendremos capacidad para responder a la principal demanda que tenemos: trabajo y empleo. Gracias a todos los que nos apoyaron y a los que creen como nosotros que en la unidad de la provincia se cifra el destino de cada rionegrino”, manifesó a través de las redes sociales Pesatti.

“En economía se sabe que hay potencialidades no explotadas”, comenzó argumentando el Legislador Alfredo Martin de Juntos somos Bariloche, como miembro informante. Y acotó que, a partir de ese potencial y mediante el uso del crédito, “comenzaremos a caminar hacia un desarrollo con integración”. En términos similares se manifestaron varios miembros de la bancada oficialista, respecto a la necesidad de “convertir el potencial de la provincia en una realidad”, como dijo Elbi Cides.

En cuanto a las condiciones de plazo e intereses, Martin adelantó que se actuará con prudencia y analizando todas las opciones porque “no existe una necesidad ciega de salir a buscar financiamiento”.

Por su parte, Alejandro Palmieri, presidente del bloque de Juntos, indicó que “más allá del resultado, un aspecto a rescatar es que hemos consolidado una forma de trabajar en política basada en la participación, en escuchar, y en que el otro se sienta escuchado”. “De 39 intendentes, 29 asistieron al debate de la ley y otros adhirieron por escrito”, recordó al fundamentar la legitimidad social del proyecto.

En la Ley, a partir de algunos planteos efectuados por la oposición durante el tratamiento del texto en comisiones, se contemplaron varios mecanismos que garantizan la transparencia y la participación de representantes de las distintas bancadas durante la ejecución del plan. Tal el caso de la administración de los fondos, que quedará en manos de un fideicomiso a constituir en alguna entidad que no tenga vínculos con el Estado provincial.

Se adelantó que se harán obras que van a significar “un alivio para nuestros ríos, con los planes de saneamiento y cloacas para Río Colorado y Catriel”, rememoró Leandro Tozzi, quien repasó la inclusión de obras similares para Las Grutas, Playas Doradas, Sierra Colorada, Pilcaniyeu y Maquinchao. Y consideró Tozzi que será “fundacional” la inversión en obras eléctricas que unirán el Valle Medio con Conesa para el desarrollo de los valles de Colonia Fosefa, Indio Muerto y otras áreas similares del río Negro. Todo con la mira puesta en convertir a Río Negro, a partir de la producción de forrajes, en el proveedor de carnes de los 2 millones de habitantes que tiene la Patagonia.

Se estima que se van a obtener, una vez colocados los bonos en el mercado internacional, unos 9.000 millones de pesos, que se emplearán en rutas, obras eléctricas, de saneamiento, riego, un centro de convenciones, un parque tecnológico, el gasoducto para la región sur, y la ampliación del laboratorio estatal productor de medicamentos de Viedma, entre otras.

“Son obras para todos los rionegrinos, como la ruta 4 que va de Pomona a Valcheta, o el sistema cloacal para Las Grutas. A todos nos van a beneficiar estas obras”, remarcó Martin.

“Es posible tomar esta iniciativa, porque la provincia hizo un proceso de desendeudamiento y tenemos además la experiencia del plan lanzado con los fondos Petroleros, que permitió acercar inversiones a distintas localidades de la provincia”, explicó Palmieri. Y agregó: “En cada medida de esta naturaleza, siempre se le dio participación a los municipios”.

En todas las intervenciones, los legisladores del bloque oficialista resaltaron la participación de los intendentes y los aportes de las entidades intermedias. Desde el palco de invitados, siguieron las deliberaciones los intendentes Gustavo Pita de Contralmirante Cordero, Daniel Fioretti de Villa Regina, Marcos Pérez de Maquinchao, Angel Zingoni de Guardia Mitre, y Germán Epul de Cinco Saltos.

A su turno, la legisladora de Juntos, Arabela Carreras, habló de la necesidad de atender, mediante un “cambio de matriz productiva”, las necesidades acuciantes de –por ejemplo- Bariloche, como el 6% de indigencia y la estacionalidad de la mano de obra, con 4.000 personas con empleos temporales.

“Tenemos una economía nacional en caída”, apuntó Carreras, quien postuló la necesidad de fomentar “medidas de mediano y largo plazo”, entre las que mencionó el Parque Industrial Tecnológico y el Centro de Convenciones, ambas obras a iniciarse en Bariloche.

Por su parte, el legislador Elvin Williams, del Frente para la Victoria, planteó su negativa porque “no sabemos la tasa, no sabemos el plazo, nos estamos sometiendo a tribunales internacionales” y dijo que se trata de preocupaciones en función “de lo que hemos vivido los argentinos no hace mucho tiempo”.

Nicolás Rochás, del FpV, expresó que “tenemos miedo, porque el miedo no es zonzo, tener miedo es poder preveer las consecuencias dañosas de una decisión que hoy estoy tomando en el presente. La ausencia de lucidez es lo que hace que un obrar no se defina como valiente, sino como temerario, por eso tener miedo es síntoma de lucidez, por eso tenemos miedo, porque nos podemos representar las causales negativas de la decisión que hoy se está tomando y no queremos ser temerarios con el dinero que van a tener que pagar las futuras generaciones”.