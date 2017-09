Hello Sanrio y Teen Titans Go! nueva colección de la Cajita Feliz de McDonald’s

En septiembre McDonald’s brindará la posibilidad de elegir entre los personajes de Hello Sanrio, Teen Titans Go! o el libro de Gaturro de la exclusiva colección de Nik.

Este mes, la Cajita Feliz de McDonald’s traerá toda la dulzura de Hello Sanrio así como todo el humor y la adrenalina de Teen Titans Go! en una nueva colección de juguetes, junto con la opción de un exclusivo libro de Gaturro para dejar volar la imaginación con las distintivas historias de Nik. De esta manera, McDonald’s ofrecerá la posibilidad de compartir grandes momentos de entretenimiento y diversión a toda la familia.

Esta vez, la Cajita Feliz tendrá 9 diferentes opciones. DC presentará a Teen Titans Go! y llenará cada Cajita Feliz con acción y humor. Al mismo tiempo, Hello Sanrio presentará a Hello Kitty y sus amigos: personajes atemporales que conquistarán con su ternura tanto a niños como a adultos. Además los juguetes contarán con hojas adhesivas para decorar, accesorios y distintas funcionalidades.

Adicionalmente, la Cajita Feliz ofrecerá la posibilidad de elegir el divertido libro “Gaturro es pirata”. Diseñado especialmente para McDonald’s, el sexto ejemplar de la colección incluirá dibujos coloridos e historias fabulosas para contar, además de entretenidas actividades, juegos y rompecabezas para armar. Padres y niños estarán encantados de descubrir los secretos que se esconden en la parte de atrás de los libros.

Con estas dos alternativas de entretenimiento, McDonald’s continúa uniendo a las familias ofreciéndoles herramientas que permitan incentivar la creatividad de los más pequeños y promover el hábito de la lectura a una temprana edad.

Todo sobre Hello Sanrio y Teen Titans Go!

Hello Sanrio es una empresa japonesa dedicada a la creación de personajes infantiles. Cuenta con más de 30 años de trayectoria y con fama mundial. Los personajes de Hello Sanrio tienen como objetivo conectar a las personas, fomentar actividades y generar momentos de felicidad. Su personaje principal, Hello Kitty, inspira dulzura y nostalgia tanto en grandes como en chicos, que siempre han tenido contacto con este adorable personaje.

Teen Titans Go! es una serie animada producida por Warner Bros. Animation y transmitida por Cartoon Network. Esta serie de comedia está llena de bromas y la necesidad ocasional de salvar al mundo. Con concursos épicos para decidir quién lavará la ropa, misiones y batallas para conseguir el bocadillo perfecto o combatir el crimen en Jump City, hay una cosa segura: los Titanes siempre están listos para la aventura, ya sea adentro o afuera de la Torre Titan.

Experiencia familiar única

Con la nueva edición de la Cajita Feliz, McDonald’s continúa ofreciendo momentos de diversión para hacer de cada visita una experiencia única e inolvidable para compartir en familia.

En septiembre, los restaurantes contarán con juegos, actividades y materiales especiales de Hello Sanrio y Teen Titans Go! para entretener y estimular la imaginación de los más pequeños en un espacio lleno de emoción.

Además, los divertidos personajes también estarán en McPlay, una plataforma digital que agrega valor a la Cajita Feliz. Sólo se necesita descargar la aplicación en un celular o tablet, escanear el juguete y así desbloquear el contenido interactivo del juego.

