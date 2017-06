Giménez: “No podemos permitir la falta de respeto a los comerciantes de Mitre”

El empresario Mariano Giménez, referente de la Cámara de Comercio e Industria de Bariloche, cuestionó en duros términos al secretario de Gobierno, Pablo Chamatrópulos a partir de la discusión que se generó en torno a la habilitación o no de vehículos para circular por calle Mitre.

Giménez dijo que el funcionario “buscó dividirnos en la búsqueda de un rédito personal, antes de intentar de unir al sector productivo y tratar de encontrar juntos una solución a la situación”.

El empresario sostuvo además que “desconoció por completo a las instituciones intermedias, a las cámaras e hizo invitaciones por separado, con la clara intención de dividirnos”. En diálogo con Julio Maroa, conductor del programa “A 8 minutos del sol” (FM Bariloche), Giménez lamentó la situación que se generó debido a que “tendríamos que estar pensando en cómo la vamos a inaugurar, qué festejo vamos a organizar y no estar hundidos en una situación, que fue generada ni más ni menos que por este funcionario, que actuó con total irresponsabilidad”.

“No podemos permitir el ninguneo de parte de este hombre, quien le faltó el respeto a los comerciantes de Mitre y a los directivos de las entidades intermedias. Los barilochenses no vamos a tolerar la mentira permanente como forma de hacer política” señaló el integrante de la Cámara de Comercio local.

Dijo además que “(Gustavo) Gennuso desconoce cómo se maneja la situación, la aprueba o existe un doble comando en el municipio, algo que no podemos comprender, ni aceptar” y recalcó que el secretario de Gobierno “está llevando un problema a un lugar cuando estaríamos viendo cómo la inauguramos”.

Giménez, quien aclaró que su expresión es a título personal y no como integrante de la cámara, opinó que el municipio “debería estar ocupado en otras situaciones y no en tratar de dividirnos. Hay cientos de vecinos que viven mal, no tienen servicios, necesitan una mano del estado aunque pareciera que el responsable político del municipio está más entretenido generando conflictos, cuando no debería haberlos, que en resolver la cruda realidad de muchos”.

“Lo que hizo Chamatrópulos, es una payasada” señaló el empresario, y agregó que “es la típica forma de hacer política de Buenos Aires. Chamatrópulos llegó hace un año a Bariloche, no vamos a permitir que nos perjudique como ciudadanos que somos”.

Durante la entrevista, Maroa destacó el reciente agasajo que realizó la Cámara de Comercio a los trabajadores de la prensa y en ese sentido Giménez valoró que “encontramos un espacio donde podemos juntarnos a conversar referentes del sector productivo y de la prensa, y ello habla de una madurez de ambos sectores”.