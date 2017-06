Flybondi, la primera low cost argentina que obtuvo luz verde, operará 85 rutas

El Ministerio de Transporte de la Nación autorizó a la línea aérea 43 rutas de cabotaje y 42 internacionales, durante un lapso de 15 años y Bariloche es una de las ellas.

Tras cumplir con los requisitos que le restaban, como presentar el contrato de leasing de las aeronaves, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, autorizó a la empresa a cubrir nada menos que 85 rutas de vuelo. Si bien la mayoría de sus rutas tiene como origen al Aeropuerto de El Palomar (Oeste del Gran Buenos Aires) también incluye rutas desde Córdoba, Mendoza, Rosario y Salta en cabotaje y desde esas mismas ciudades, además de Iguazú y Bariloche, al exterior.

La empresa, que prevé realizar su primer vuelo en octubre próximo, invertirá inicialmente u$s 75 millones, de los cuales u$s 30 millones serán para construir una plataforma y una terminal propia desde El Palomar. Como aún no están listas las obras, operará mientras tanto desde el Aeroparque Jorge Newbery, que tiene su capacidad al límite; por eso, los aviones pernoctarán en el interior del país, sobre todo en Córdoba, donde tendrá una de sus bases.

En la resolución, Transporte destacó la decisión de Flybondi de operar desde El Palomar y su posicionamiento como la primera aérea de “bajo costo”, en base a la eficiencia de sus operaciones, y que apuntará a generar la oferta de tarifas más baja posible dentro de la regulación vigente.

En cinco años, Flybondi pretende transportar más de ocho millones de pasajeros anuales, con 28 aviones, 1500 empleados y facturar u$s 700 millones, según Julián Cook, su CEO, uno de los creadores de Flybaboo, low cost suiza.

Por el momento, sólo cuenta con dos aviones Boeing 737-800, bajo contrato de leasing. Su plan es que todos sus aviones sean de ese modelo, para reducir costos de capacitación y mantenimiento, y hacerlos volar 12 horas al día (frente a 8 o 9 de una aérea tradicional), con apenas 25 minutos en el aeropuerto entre aterrizaje y despegue (contra 45); busca acordar con pilotos para que vuelen unas 75 horas al mes y ofrecerá servicios que se cobrarán en forma adicional, como comidas o despacho de equipaje, servicios que esperan aporten un 30% de sus ventas.

La línea aérea pretende que se baje o elimine la banda tarifaria inferior, para ofrecer tarifas accesibles como, por ejemplo, pasajes a $ 500 por tramo entre Buenos Aires y Córdoba o a $ 800 entre la misma ciudad y Bariloche.

De las rutas de cabotaje autorizadas, 32 tendrán como origen Buenos Aires, cinco a Córdoba, tres a Mendoza, dos a Rosario y una a Salta. De las internacionales, 13 partirán de Buenos Aires a Brasil y otras 11 a otros países de la región. Otras cuatro rutas regionales se basarán en Córdoba, tres en Mendoza, cinco en Iguazú, tres en Rosario, dos en Salta y una en Bariloche.

Al autorizarla, Transporte aclaró que debe tener primero el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos e iniciar sus operaciones dentro de los 180 días siguientes a obtenerlo.

Además de Cook, Flybondi es integrada por su CFO, Mike Powell, ex CFO de la low cost europea WizzAir y Michael Cawley, inversor y miembro del directorio, ex número dos de Ryanair. (Cronista)