Flybondi comenzará a volar a Bariloche desde julio

La aerolínea low cost Flybondi anunció que empezará a operar en Argentina en julio, aunque aún no le otorgaron las rutas solicitadas. La compañía anunció servicios económicos para las rutas de Bariloche a San Pablo (Brasil), Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta.

El diario La Nación informó hoy que de a poco se conocen más detalles de Flybondi, quizá la más taquillera de todas las aerolíneas que quieren empezar a volar en la Argentina. En sus oficinas de Puerto Madero, donde se llevó a cabo ayer la presentación oficial, confirmó que finalmente operará con aviones Boeing 737- 800NG, uno de los que tienen mejor balance de costos.

La compañía aérea indicó que, según sus planes, los primeros vuelos se llevarán a cabo en el tercer trimestre de 2017, aunque aún no cuenta con rutas asignadas ya que el Ministerio de Transporte le exigió como requerimiento que presente el contrato de alquiler de aviones.

“Los aviones tendrán una configuración de 189 plazas y según sus cálculos, será el costo más bajo por asiento en el mercado argentino”

Desde la empresa de low cost ya presentaron un documento financiero, que tiene el sello del banco ICBC, en el que se da cuenta de la disponibilidad del dinero para la adquisición de los aviones. Por eso descuentan que en la nueva audiencia de rutas de abril, se la autorizará a volar.

Los aviones tendrán una configuración de 189 plazas y según sus cálculos, será el costo más bajo por asiento en el mercado argentino. Esta contratación es el comienzo del plan de la compañía para poder transportar ocho millones de pasajeros en el 2021.

“Estamos convencidos de que el Boeing 737-800 es la aeronave indicada para desarrollar nuestro modelo low cost en la Argentina. Agradecemos el nivel de soporte que Boeing nos ha brindado. Esperamos tener una relación de largo plazo y comenzaremos pronto nuevas negociaciones por una orden de 50 Boeing 737 MAX 200”, dijo el CEO de la compañía, Julián Cook.

En tanto, desde Boeing también confirmaron la noticia a través su vicepresidente para América Latina, África y el Caribe, Van Rex Gallard. “Estamos muy contentos de que Flybondi haya elegido el 737-800NG para su lanzamiento. El modelo 737 es la mejor opción para debido a la preferencia de los pasajeros, su gran eficiencia operativa y calidad. Tenemos gran expectativa por continuar una colaboración exitosa con la compañía”, dijo.

La empresa planea operar desde el aeropuerto de El palomar actualmente usado casi exclusivamente para vuelos militares. Según Cook entre las ventajas que tiene la estación se cuenta, obviamente su ubicación: está a 14 kilómetros de la Capital Federal y tiene varios puntos de accesos, como el tren San Martín.

“Hemos empezado las negociaciones con las empresas de leasing de aeronaves para nuestro lanzamiento en el segundo semestre de este año”, sostuvo el ejecutivo.

En la carpeta de la compañía hay planos para invertir en una nueva estación que pueda trabajar con vuelos comerciales, además de una playa de estacionamiento y un transfer circular que una la estación de trenes con la terminal aérea. Se prevé que será necesaria una inversión de alrededor de 30 millones de dólares para ponerla en condiciones. En principio, será una apuesta privada.

Dentro de su inversores, Flybondi.com cuenta con un grupo de ejecutivos de larga trayectoria en el rubro aerocomercial; entre ellos, Mike Powell, ex CFO de Wizzair; Montie Brewer, ex CEO de Air Canada; Michael Cawley, ex COO Ryanair, y Robert Wright, ex Flybaboo & Wizzair. (Económicas Bariloche y La Nación)