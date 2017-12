Físicos del Balseiro en el Top Ten de logros científicos

La revista Physics World acaba de anunciar cuáles son los 10 grandes logros científicos de 2017. La elección fue realizada por los editores junto con los lectores de esa prestigiosa publicación. En el “top ten” figuran tres proyectos en los que participan profesionales argentinos, entre ellos profesionales del Instituto Balseiro (CNEA-UNCuyo).

El premio “Logro del año” que la revista Physics World otorga a diez proyectos en el mundo es uno de los más reconocidos en el universo de la física. Ese reconocimiento es otorgado a los equipos que han logrado los descubrimientos o aportes más significativos de la física en el año que termina.

La primera observación “multimensajera” de la coalescencia de dos estrellas de neutrones fue elegida como el logro de 2017. Allí colaboraron investigadores de los detectores de ondas gravitacionales LIGO-Virgo y del telescopio espacial de rayos Gamma Fermi, junto con otros 50 observatorios, incluyendo TOROS y Pierre Auger en Argentina. La revista también seleccionó otros nueve logros, entre los cuales hay dos que fueron desarrollados por equipos en los que también participan físicos argentinos.

Uno de los nueve avances destacados luego del primer puesto es el descubrimiento del origen extragaláctico de los rayos cósmicos de altísimas energías. Este hallazgo fue realizado por un grupo de cientos de científicos de distintas nacionalidades que trabajan en el observatorio Pierre Auger, ubicado en Malargüe, Mendoza. En ese mega proyecto participan investigadores de distintas instituciones científicas argentinas: entre otras, el Instituto Balseiro (dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo), el Centro Atómico Bariloche, el Centro Atómico Constituyentes (de la CNEA) y el CONICET. El Área de Comunicación del Balseiro publicó una noticia sobre este tema aquí.

Otro de los logros es el desarrollo de un nuevo tipo de microscopio de súper resolución que puede monitorear moléculas biológicas en células vivas en tiempo real. La nueva técnica se llama MINFLUX y combina dos técnicas que ganaron Premios Nobel. Según informa Physics World, el equipo incluye al argentino Francisco Balzarotti, Yvan Eilers, Klaus Gwosch, Stefan Hell, colegas del Max Planck Institute para Química Biofísica, la Uppsala University y a Fernando Stefani del CIBION-CONICET y la Universidad de Buenos Aires.

a creación del primer láser “topológico”, por investigadores de la Universidad de California (San Diego); la prueba de que relámpagos o rayos pueden generar isótopos radioactivos, por investigadores de la Kyoto University; y la realización teórica y experimental de transmisión de información usando física cuántica sin el intercambio de partículas, por investigadores de la University of Bristol y la University of Science and Technology de China también forman parte del listado de grandes logros.

La fabricación de “cristales temporales”, por investigadores de la University of Maryland y de la Harvard University; la creación de metamateriales que enfrían sin necesidad de electricidad, por investigadores de la University of Colorado y colegas; la medición de interferencia de tres fotones, por investigadores de la University of Waterloo y de la University of Oxford; y la utilización de detectores de muones para encontrar una cámara hasta entonces desconocida en la pirámide Khufu de Giza, Egipto, por investigadores de la colaboración ScanPyramids, completan el listado que no tiene un orden por prioridad.

“El premio de este año ha sido otorgado a miles de científicos que trabajan en casi 50 colaboraciones a lo largo del mundo. Mientras que algunos premios, notablemente los Premios Nobel, son para individuos y no para grupos, acá en Physics World reconocemos que la ciencia es un esfuerzo colaborativo”, informa la revista en su sitio web.

Los mejores 10 logros de 2017 fueron premiados por investigaciones publicadas en www.physicworld.com y fueron elegidos tanto por los editores como por los lectores. Los criterios para seleccionar los proyectos ganadores fueron: importancia fundamental de la investigación, avance significativo en conocimiento, fuerte conexión entre teoría y experimento e interés general para todos los físicos.

Link a la noticia en Physics World, aquí.