Feriado puente: con un movimiento de un millón de turistas las ventas crecieron 3,5%

En el tercer fin de semana extra largo del 2018 se gastaron $2.595 millones. Incidió que este año el feriado tuvo un día más, aunque el mal tiempo que prevaleció hizo que las estadías fueran más cortas y muchos viajes se cancelaran. Sin embargo, las ventas minoristas subieron y le dieron algo de respiro a muchos comercios de las ciudades receptivas.

En el feriado de 4 días por el 1 de mayo, 1.000.000 de personas viajaron por Argentina y realizaron un gasto directo de $2.595 millones en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional.

La cantidad de gente que viajó creció 25% frente al mismo fin de semana del año pasado, pero principalmente impulsado porque este año el feriado tuvo un día más.

Igualmente, la estadía promedio fue más corta que lo habitual para fin de semana extra largos, de apenas 3 días. Hubo muchas familias que viajaron de sábado a lunes, o de domingo a martes. No ayudó el tiempo que prevaleció en buena parte del país, con lluvias sostenidas, granizo en algunas localidades y amenazas de tormentas eléctricas, que hizo que sobre el sábado y domingo se cancelaran numerosas decisiones de viaje. Se estima que sin el temporal se hubieran trasladado, al menos, 60 mil personas más.

El gasto promedio diario fue de $865 por turista, cuando el año pasado para ese mismo fin de semana fue de $720 (20,1% más este año).

El desembolso total durante todo el feriado aumentó 80%, de $1.440 millones en 2017 a $2.595 millones este año. El fuerte aumento se explica porque viajó más gente (200 mil más), que permaneció más tiempo, además que por la inflación desembolsó más dinero por su consumo. Buena parte de ese mayor gasto se destinó, sin embargo, a hotelería y transporte.

Según el relevamiento realizado por CAME en 40 ciudades del país, las ventas de los comercios ligados al turismo (medidas en cantidades) subieron en promedio 3,5% frente al mismo fin de semana del año pasado. Incidió que se está comparando un feriado con un día más de duración, y que ayer lunes muchos comercios abrieron sus puertas, atrayendo ventas. Afectó negativamente la lluvia que hizo que menos gente saliera de compras.

Los destinos más elegidos fueron las ciudades localizadas en el Litoral, Córdoba, Iguazú, Salta, Mendoza y también la Costa Atlántica.

En lo que va del año ya hubo tres fines de semana largos, los tres “extra-large”, donde viajaron un total de 5.630.000 turistas que gastaron $17.284,5 millones.

Cabe destacar que CAME fue la primera entidad en poner en valor el impacto de los feriados largos sobre las economías regionales. En los relevamientos, se contabiliza y difunde el gasto promedio de los turistas cada fin de semana largo. Desde 2012, la CAME propuso la idea de “día no laborable” para no afectar al sector industrial, en referencia a la jornada “puente” que se abona como normal por la patronal y no como feriado, para no perjudicar a las empresas que necesitan producir. (CAME)