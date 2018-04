Mariano Bondar, el youtuber del momento, se presenta el domingo en La Baita

El joven de 20 años vuelve a la ciudad para presentar su unipersonal “Si yo fuera”. Miles de seguidores en Twitter dan garantía de un espectáculo de primer nivel. Habrá un meet & greet y una función imperdible. Entradas a la venta en el Centro Cultural del Disco, Mitre 318.

Este domingo en el teatro La Baita a partir de las 18 horas, se espera una función increíble de la mano de Mariano Bondar, quien cuenta con casi dos millones de suscritptores en Youtube, un millón de seguidores en Instagram y en Twitter.

Además, a partir de las 16 un puñado de afortunados podrá conocer a este artista, que sin dudas pasa por su mejor momento.

Seguido por miles de adolescentes, el joven youtuber de 20 años se transformó en un influencer y busca ir por más. Luego de sacar un libro en el que asegura que les dice a los chicos lo que a él le hubiera gustado escuchar, salta de la pantalla del teléfono al escenario con su propia obra de teatro.

Mariano se presentará en el teatro La Baita con la obra “Si yo fuera”, con dirección de Juan Pablo Geretto y Nacho Medina, donde despliega sus personajes. “Busco romper la virtualidad, es un unipersonal de un youtuber”, definde.

Aunque en el 2016 y 2017 ya había hecho teatro, esto es algo nuevo para él, ya que sobre el escenario estará solo: “Siento que estoy preparado, pero me agarra un poco de miedo”, confesó Mariano, que hace cuatro meses está ensayando para el gran día del debut y se apoya en sus dos directores: “Con uno tengo la parte musical, porque hay varias coreos, y con otro la actoral, es la conjunción perfecta”.

Por segundo año consecutivo, Google lo eligió como uno de los personajes más influyentes. Ser un referente, especialmente para el público joven, no es solo un halago, sino también una responsabilidad: “A los chicos que me siguen, les diría que si quieren hacer algo, no dejen que nadie los tire abajo. Me llegan mensajes de seguidores que me cuentan cosas de su vida, es muy fuerte, no puedo creer que me lo cuenten a mí, te dicen que los ayudaste cuando les pasó algo, me gusta la idea de causar sensaciones”.

Se viene un show increíble, con una sala que seguramente va a explotar. Aún quedan entradas anticipadas en el Centro Cultural del Disco, en Mitre 318. Imperdible.