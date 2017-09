Entropía, un nuevo espacio para desafíos de altura

David, Sergio y Pablo tres escaladores apasionados, radicados en Bariloche y con la motivación de contribuir al desarrollo de la escalada y el entrenamiento en la ciudad crearon Entropía, el nuevo muro de Bulder de la ciudad ubicado en Pioneros 35.

Se trata de un proyecto que comenzó con un objetivo muy claro: brindar un servicio de calidad para el entrenamiento del escalador y el desarrollo en este deporte, el cual fue logrado con muchas ganas y esfuerzo. “La idea es poder formarse fuertemente como escalado r y entrenar para después poder escalar en roca, ya que Bariloche es uno de los centros más importantes del país”, explicó David a Económicas Bariloche.

La instalación cuenta con un muro indoor para Bulder, una modalidad que consiste en subir rutas de escaladas sobre rocas o muros muy cortos pero de altísima dificultad, su altura no suele superar los 5 y sin la necesidad de los materiales de protección convencionales de la escalada (cuerda, arnés, elementos de fijación, etc.). En él realizan clases de entrenamiento dirigidas, clases para principiantes, escuela de escalada infantil y muro libre. Por otro lado, en el exterior están armando una pared para escalada con cuerda, la cual estará destinada a clases principiantes y avanzados, técnicas de seguridad, etc.

Además, en Entropía dictan diferentes talleres y cursos relacionados con el deporte. Clases de yoga y stretching a cargo de Ayelén Sosa y Sil Albano, salidas de ski de travesía, montañismo en general y escalada con la empresa FlowMind, cursos de primeros auxilios para escaladores y “todo lo que tenga que ver con la capacitación para la práctica de la escalada y de las actividades outdoor”, afirmó David

Para este verano realizarán una escuela de escalada infantil, con salidas a rocas y tracking en distintos puntos de Bariloche.

Para fin de este año, comenzarán con la obra de su anhelado proyecto en el km 12 (Av. Bustillo y Pudú Norte) donde realizarán, desde los cimientos, una edificación en la cual se instalará un muro “muchísimo más grande”, cuenta David como primicia a este diario.

En Entropía, Pioneros 35, se pueden encontrar venta y alquiler de equipamiento de escalada. Horario de 8 a 22.30hs. Para más información Facebook Entropía Escalada o al mail info@entropiaescalada.com.ar. (Económicas Bariloche)