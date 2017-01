En febrero vuelve la competencia del Circuito Nacional de Stand Up Paddle

De la mano de la cuarta edición del Patagonia SUP Race Llao LLao 10K, se disputará en las aguas del lago Moreno la competencia de stand up paddle (SUP) del Circuito Nacional que reúne a cientos de competidores de distintos puntos de Argentina y países vecinos.

El SUP es uno de los deportes acuáticos de mayor crecimiento de la historia argentina, y se lo está explotando en todos lados; uno de los lugares donde más está creciendo es en Bariloche, la capital nacional de turismo aventura. Consecuencia de ello es que por cuarta vez se dispute en la ciudad esta competencia regional y nacional.

Con el inigualable escenario de Puerto Spieguel y con el emblemático hotel Llao Llao como fondo, la carrera que se disputará el 18 de febrero, es la fecha final que definirá al campeón del Circuito Patagónico y también otorgará puntos al Circuito Nacional Asociación Surf Argentina (ASA).

Organizada por Patagonia SUP, de la mano de su director Agustín “Tincho” Palomeque, el evento se ha consolidado a lo largo de estos años como una de las jornadas deportivas más importantes de la temporada estival en la ciudad y la región; y es que el potencial y la proyección de este deporte acuático convoca a amateurs y profesionales de diferentes puntos del país.

La cuarta edición del SUP Race contará con circuitos preparados con carreras en las categorías Infantiles (circuito de 500 metros), Amateur (3 kilómetros), Juveniles (3 kilómetros), All Around (mayores 7 kilómetros) y Elite (profesionales, en 10 kilómetros). Además, este año se incorpora la categoría mini supitas para los menores de 8 años.

Durante la última edición los marplatenses Juliana González y Sebastián Barbero se quedaron con el puntaje para el Circuito Nacional, mientras que Diego Fasel, de Villa La Angostura, se coronó a su vez campeón Patagónico; los tres deberán defender su título en una competición cargada de deporte, familia y diversión.

En el marco del Circuito Patagónico, la tercera fecha se correrá el sábado 28 de enero en La Perla Wakepark de Neuquén y la última fecha se trasladará a Esquel, en el mes de marzo.