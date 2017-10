Empresarios pidieron a Peña por infraestructura social y proyectos emblemáticos de Bariloche

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña, estuvo poco tiempo en Bariloche pero lo aprovechó bien. En la serie de reuniones que mantuvo, una de las más destacadas fue la cena con los empresarios locales, el diputado nacional Sergio Wisky y los candidatos Lorena Matzen y Sergio Capozzi, entre otros referentes políticos de Cambiemos.

Los empresarios, que consensuaron antes del encuentro los puntos a plantear al gobierno nacional, no dieron rodeos y fueron al grano: directo a los pedidos, con la sola excepción del agradecimiento por el inicio de la ampliación de la planta depuradora y el ducto colector, obras en las que el Estado nacional invierte 400 millones de pesos y postergadas hace diez años.

Sin más preámbulos los hombres de negocios comenzaron con un inesperado planteo social y solicitaron que el gobierno nacional ponga en marcha un plan de infraestructura básica para el Alto de Bariloche, que “con el paso de los gobiernos nunca se atiende”.

Mariano Giménez, ex presidente de la Cámara de Comercio e Industria, y uno de los más influyentes en el poder político, destacó a Económicas Bariloche que “esto es fundamental, Bariloche no puede soportar más este desequilibrio, las postergaciones en el sector de más necesidades de la ciudad no dan para más”.

“Es un planteo que hacemos como ciudadanos y también como empresarios, es una situación que debe arreglarse. Claro que no se hará de un día para el otro, es importante lo que hay que hacer. Por eso le pedimos que empiecen aunque sea por un barrio y luego vayan avanzando”, señaló.

Luego pidieron apoyo decisivo para cuatro obras fundamentales para Bariloche.

La primera, el acceso a la ciudad. “No puede ser que por décadas Bariloche no haya conseguido un acceso a la altura de su importancia en el país, en especial como uno de las principales destinos turísticos”, dijo Giménez.

Después, la reparación integral de la avenida Exequiel Bustillo, incluyendo la recuperación de las banquinas, en muchos sitios invadidas por privados. En esto, los empresarios ven que la avenida y sus banquinas deben tener el uso que los técnicos demanden, pero consideran impostergable su reparación a nuevo y recuperación de las banquinas.

Además pidieron un fuerte acompañamiento al Polo Tecnológico Industrial, que según consideran está en marcha sin vuelta atrás, para financiar dentro del Plan Castello. Al respecto, también pidieron que las universidades nacionales sumen materias y carreras vinculadas a los intereses de las empresas que se van a radicar en el parque.

Y previsiblemente, pidieron un apoyo especial para el manoseado por décadas proyecto del centro de congresos y convenciones, que desde el gobierno militar tiene a la ciudad de frustración en frustración.

Giménez dijo que el empresariado trabaja en la recopilación de proyectos, anteproyectos y posibles emplazamientos, para que los técnicos logren concretar de una vez por todas el complejo, esencial para la ciudad por multiplicidad de factores. (Económicas Bariloche)