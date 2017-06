Directivos de la cadena Hilton estuvieron en la ciudad para constatar el avance del Hampton Bariloche

Un equipo técnico de la compañía Hilton viajó a Bariloche para constatar el avance de obra del Hampton By Hilton que se construye en la ciudad y que estará finalizado a fines de 2018.

La comitiva estuvo liderada por John Walters, vicepresidente de arquitectura y construcción para Latinoamérica y el Caribe de la cadena hotelera.

Durante su permanencia en Bariloche, los especialistas se reunieron con los responsables de las empresas constructoras que ejecutan la obra y estuvieron acompañados por el director de Argenway, Lisandro Cristiá, que tiene a su cargo el desarrollo de la obra.

Leo Esquenazi, Director en Diseño de Hilton, señaló que el equipo de arquitectos e ingenieros viajó a Bariloche para analizar el avance de la obra. “Queríamos saber dónde estamos en cuanto al avance de la construcción, para analizar los pasos que hay de aquí en adelante, hasta la apertura del hotel” señaló.

Esquinazi valoró la ubicación del Hampton by Hilton Bariloche, que está en pleno centro de la ciudad, tiene una importante visual a los cerros y también al lago Nahuel Huapi, en las plantas superiores. Esas características “no sólo nos agradan mucho, sino que le darán un desempeñó muy positivo al futuro hotel”.

El directivo destacó además el avance de la obra, que lleva 15 meses de ejecución, y señaló que “es una construcción muy profesional, que está siendo ejecutada por gente que sabe lo que hace” y dijo que “el avance de obra es sostenido y de alta calidad”.

Además de Walters y Esquinazi, la comitiva contó con otro referente del área de diseño, Glenn Rasmussen, quien evaluó distintos aspectos del edificio, desde su conceptualización hasta la arquitectura exterior, interior y diseño general.

Álvaro González, Director de Ingeniería de Hilton, trabajó junto a las empresas contratistas en conceptos relacionados a la estructura general, electricidad, plomería e iluminación desde aspectos netamente técnicos, mientras que también estuvo la directora de AT, quien es la responsable de administrar la tecnología del hotel.

Esquinazi aseguró que la visita del equipo se repetirá en otras ocasiones para continuar trabajando junto a los ejecutores de la construcción en los aspectos mencionados.

En cuanto a las características del edificio, dijo que el Hampton by Hilton Bariloche “tendrá características que lo identifiquen con Bariloche, que es tan maravillosa y especial, debido a que no era posible construir un hotel con un prototipo impuesto, que no se relacione en nada con el lugar”.

No obstante aclaró que “los amenities y el confort tendrán, lógicamente, el sello de lo que hemos concebido como marca Hilton”.

Cristiá, por su parte, señaló que la visita de la comitiva proveniente de Estados Unidos “es un hito dentro del proyecto”.

Walters, quien lideró al equipo, estuvo en Bariloche hace un año cuando la obra recién comenzaba. “Es trascendental contar con una delegación tan numerosa, de técnicos e ingenieros, en Bariloche, desde todo punto de vista. Contar con su acompañamiento personal es muy importante desde el aspecto comercial e institucional y también desde la parte técnica” dijo.

El Hampton by Hilton Bariloche tiene el valor agregado de contar con una compañía internacional que brinda los máximos estándares, tanto en nivel infraestructura como también en seguridad y satisfacción del pasajero.

“En la visita de asesoramiento, nos dieron todo el know how que tiene Hilton, con más de 2200 establecimientos en todo el mundo. Saben cómo hacerlos y nos brindan las herramientas necesarias para que nosotros lo hagamos de la misma forma” dijo.

El Hampton tendrá 4 mil metros cuadrados y formará parte de un complejo de usos mixtos, que alcanzará los 1500 metros cuadrados en total. Incluirá cocheras, locales comerciales e incluso una plaza seca de grandes dimensiones.

Tendrá 105 habitaciones. “Será un hotel que no buscará lujos, sino que será un establecimiento económico pero con confort y comodidad” sostuvo el empresario.

El desarrollador dijo que la obra comenzó hace 15 meses y ahora se acerca la etapa de hormigonado del segundo piso de habitaciones. “Tenemos un cronograma de obra intenso, el cual esperamos poder respetar y de ello depende el factor climático” señaló.

El sistema es un condohotel, es decir que se pueden incorporar múltiples inversores. El modelo clásico es que el inversor “puede adquirir una habitación y ceder el usufructo a la cadena hotelera, para que pueda funcionar con la totalidad de sus habitaciones”.

Ese inversor “recibirá una renta trimestral, con el respaldo de ser propietario de la unidad”. Además, señaló, tiene la particularidad de que no es necesario adquirir una habitación completa sino que “es posible adquirir un cuarto de habitación, lo que permite que pequeños inversores puedan ser parte del proyecto, con una inversión accesible”.