Desconocidos atacaron otra vez el emprendimiento eléctrico de Lewis

Desconocidos aserraron 14 postes del tendido eléctrico que traslada energía desde la central hidroeléctrica del inglés Joe Lewis hasta la ciudad rionegrina de El Bolsón, informaron hoy desde la Comisaría de esa localidad, donde esta semana fue formulada la denuncia que ya paso a la fiscalía.

Elio Tapia, comisario de la localidad cordillerana de El Bolsón, informó que los postes “fueron cortados con una sierra de mano, a un metro de altura del piso y eran cortes parciales por lo que no se habían caído y en dichos cortes había restos de jabón, aparentemente para no recalentar la sierra”

“Se constató que el daño se llevó a cabo el día 5 de mayo, sobre la ladera del río Azul, supuestamente por la madrugada”, agregó el jefe policial.

En el lugar no se registraron pintadas ni panfletos sobre el camino vecinal pero si algunos signos estampados con pintura blanca sobre los palos, sin claridad para comprobar su origen o autoría y eran diferentes a los hallados en el Servicio Forestal Andino (MAP) o en la vivienda quemada en la recta de El Foyel (RAM).

Este hecho se suma a tres llamados de amenazas anónimas a los Bomberos Voluntarios de El Bolsón en las que les reclamaban “dejen de apagar los fuegos que hacemos o les quemamos el cuartel” señalo el comisario local.

Los investigadores sospechan que puede tratarse de grupos radicalizados y ligados a la causa Mapuche al igual que los episodios de violencia en la Comarca Andina, como el incendio de un galpón en el Lago Escondido o el intento de prender fuego el servicio forestal andino, aunque por momento la investigación no ha arrojado resultados concretos.