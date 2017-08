Dalia Gutmann llega este viernes a La Baita con “Cosas de Minas”

Esta fantástica artista se presenta este viernes en Bariloche con su stand up super consagrado y con el que ha recorrido el país y América desde hace siete temporadas. Se espera una gran convocatoria. Las entradas anticipadas están a la venta en el Centro Cultural del Disco, en Mitre 318.

La actriz, comediante y locutora porteña Dalia Gutmann, una de las más convocantes de la escena argentina en la actualidad, llega a Bariloche con su exitoso show. Se presentará este viernes 4 de agosto desde las 21 horas en el teatro La Baita.

Allí presentará “Cosa de minas”, un unipersonal de stand up que intenta explicar con humor el particular comportamiento femenino. Con videos, canciones y un monólogo muy divertido, Dalia comparte sus experiencias y se divierte reflexionando acerca de lo que les toca vivir a las mujeres.

El show provoca una catarsis generalizada: las mujeres se sienten identificadas y acompañadas, y los hombres entienden un poco mejor de qué se trata este revuelto de emociones que implica ser mujer.

Estrenado en febrero de 2011, “Cosa de minas” ha recorrido numerosos escenarios de Argentina y también se ha presentado en Guayaquil (Ecuador), Lima (Perú) y Montevideo (Uruguay).

En su séptimo año de éxito, sigue con funciones a sala llena en la ciudad de Buenos Aires, y de gira por numerosas localidades del país. Por su puesto, Bariloche no podía quedarse afuera.

El show está bastante maduro, se diferencia mucho a lo que era al comienzo. Ahora tenemos canciones, baile, escenografía, no es solo un show de stand up”, cuenta sobre el desarrollo de su espectáculo durante siete años.

-¿De dónde parte el guión del espectáculo?

-Me pasa de todo. Muchas veces es lo que me pasó, otra son experiencias ajenas, que quiero hacerlas arriba del escenario con humor. Si me pasa también con este show, que tengo ganas de decir algo y hasta que me cae el chiste, pueden pasar cuatro años.

Por ejemplo ahora estoy introspectiva con el tema del autoestima, tratando de descifrar que me pasa, cuando me sube y me baja la autoestima. Y después trato de buscar la madera humorística. Pero tiene que ver con lo que me pasa, con lo que escucho y materiales que tengo dando vuelta en la cabeza.

-Se nota que el humor es una parte fundamental de tu carácter. En tu vida en general, ¿tenés buen humor?

-Ojalá viviera de buen humor, me encantaría (ríe). Trato de tener buen humor. Voy cambiando de estado anímico. Mi laburo es estar de buen humor, pero en la vida tengo momentos como todo el mundo. No puedo estar arriba del escenario mal. Pero abajo del escenario soy bastante más tranquila. Incluso antes de subirme al escenario, estoy relajada y dosifico la energía.

-Cuándo comenzaste con el stand up, ¿te imaginaste que ibas a construir una carrera de comediante?

-Al principio, lo comencé como un juego, como un hobbie. Soy locutora y trabajaba de periodista, era un juego y de hecho no lo hacía para ganar plata. Y poco a poco, me lo tomé en serio. Siento que la comedia es mi vocación; lo que me hace bien, lo que me sana, lo que disfruto hacer. Es algo que aunque no estoy laburando, siempre pienso ideas nuevas y pensando cómo mejorar. Al principio era un juego y ahora tengo ganas de crecer todo el tiempo. Me imagino viejita haciendo monólogos.