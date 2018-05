Con la prórroga, se extiende en un mes el plazo para cambiar la titularidad de los bienes y evitar que caiga el blanqueo

La prórroga hasta el 13 de julio de las declaraciones juradas anuales del Impuesto a las Ganancias de personas humanas que acaba de otorgar la AFIP, impacta de lleno en otro plazo que tiene que ver con el último blanqueo de capitales.

En efecto, por un mes más (es decir hasta el 13 de julio), se extiende el plazo para cambiar la titularidad de los bienes y evitar así que caiga el blanqueo de capitales realizado.

Así lo adelantó a iProfesional, Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados. “Teniendo en cuenta la prórroga otrorgada por la AFIP, se extiende en un mes el plazo para que los escribanos tramiten el cambio de titularidad de inmuebles”. También se da similar situación con los automóviles.

El último blanqueo de capitales daba la posibilidad de eliminar a los testaferros y prestanombres, declarando los bienes en cabeza de los verdaderos dueños, a fin de poner punto final a las simulaciones y ocultaciones maliciosas.

Todas las personas que hicieron uso de esta opción, deben tener presente una obligación esencial a fin de evitar que el blanqueo no se “caiga”. Puntualmente, a la fecha del vencimiento de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del 2017, dichos bienes deben figurar a nombre de la persona que los blanqueó.

Por lo tanto, luego de la flamante prórroga otorgada por la AFIP, antes del 11 / 13 de julio próximo (dependiendo la CUIT de cada persona), los bienes blanqueados deben figurar a nombre del verdadero titular, o se perderán todos los beneficios del blanqueo realizado.

En efecto, de no realizar el trámite, se perderá el blanqueo para todos los bienes que haya sincerado. No solamente por el bien o los bienes que no se hayan traspasado a su nombre en tiempo y forma, sino que el blanqueo cae en su totalidad.