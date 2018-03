Club Pehuenes brindará una charla sobre becas en Estados Unidos para deportistas

Las becas siempre son ofertas más que interesantes para los jóvenes. En esta oportunidad, el Club Pehuenes se encargará de brindar charlas informativas sobre un programa ideal para jóvenes que desean vivir una experiencia única.

Play in the US es un programa de becas destinado a jóvenes de entre 16 y 20 años que practiquen distintos deportes y quieran completar un año de estudios en Estados Unidos, donde además podrán continuar practicando la actividad deportiva que realizaban antes de viajar.

El Club Pehuenes convoca a una charla informativa dirigida tanto a jóvenes como a sus padres, para que puedan obtener información sobre el programa.

La fecha del encuentro es el 6 de abril a las 18. Si bien es de entrada gratuita, hay cupos limitados, por lo que se solicita inscribirse con antelación a través de internet.

La charla durará una hora, en la que se abordarán distintos temas, como las ventajas del sistema universitario de Estados Unidos, los requisitos para acceder a las becas, las elecciones de universidades, entre otros temas. (Económicas Bariloche)