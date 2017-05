Carlos Balseiro premiado por su larga trayectoria

El Premio Fundación Bunge y Born en Física 2017 fue otorgado al doctor en Física Carlos Balseiro, que es actualmente el director del Instituto Balseiro. Además, un joven docente del mismo instituto recibió el Premio Estímulo a Jóvenes Científicos en Física 2017 de la misma fundación. Ambos son físicos teóricos e investigadores del CONICET en el Centro Atómico Bariloche. La entrega de premios se realizará en agosto en la ciudad de Buenos Aires.

La Fundación Bunge y Born anunció de forma pública que los galardonados de la edición 2017 de sus prestigiosos premios en ciencia son los físicos Carlos Balseiro y Gonzalo Torroba. Ambos son egresados y profesores del Instituto Balseiro, en San Carlos de Bariloche. Carlos Balseiro es además el actual director de este instituto dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

El jurado de expertos a cargo de la selección estuvo conformado por físicos de distintas instituciones educativas y de investigación y desarrollo, tanto de Argentina como del extranjero. Entre ellos, se contó con la presencia del Premio Nobel en Física 2008 Serge Haroche. Entre los galardonados previos, se pueden mencionar a Luis Federico Leloir, en 1965; y Gabriel Rabinovich (2005 como Premio Estímulo y 2014 por su trayectoria).

PREMIO A LA TRAYECTORIA

Carlos Balseiro, acreedor del Premio Fundación Bunge y Born 2017, es director del Instituto Balseiro desde fines de 2016. Tiene 66 años de edad, nació en Bariloche y es egresado de la Licenciatura y del Doctorado en Física del Instituto Balseiro. Como investigador de la CNEA e investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), trabaja en el grupo de Teoría de la Materia Condensada del Centro Atómico Bariloche.

“Fue una gran sorpresa recibir el llamado telefónico. No lo esperaba ni lo soñaba. Me siento muy honrado, no sólo por lo que representa la Fundación Bunge y Born sino por el gran jurado”, expresó Carlos Balseiro, que está casado con una docente en química con quien tiene 3 hijos. Balseiro investiga en el campo la física teórica de la materia condensada, estudiando las propiedades cuánticas de la materia en sistemas de dimensiones nanoscópicas.

“Un físico teórico es alguien que realiza cálculos, predicciones y propone experimentos, además de colaborar con físicos experimentales. Investigo las propiedades electrónicas y cuánticas de materiales complejos”, explicó ante la consulta de cuál es su campo de investigación. Y detalló: “Buscamos manipular temporalmente la materia con el objetivo de que estos conocimientos se puedan plasmar luego en diversas aplicaciones, como por ejemplo en computación cuántica”.

Con respecto a la novedad que el premio estímulo fue otorgado a otro egresado del Instituto, Balseiro, que es hijo del primer director de este centro de enseñanza, José Antonio Balseiro, dijo: “Me llena de orgullo por la institución. Gonzalo es un gran joven físico, egresado del Instituto que hizo su doctorado en Rutgers. Por suerte ha regresado a su casa y hoy lo tenemos ocupando un lugar muy importante en investigación y desarrollo”.

PREMIO ESTÍMULO

Gonzalo Torroba, ganador del Premio Estímulo a Jóvenes Científicos de la Fundación Bunge y Born 2017, también es egresado de la Licenciatura en Física del Instituto Balseiro. Tiene 36 años, es oriundo de Santa Rosa, La Pampa, donde realizó sus primeros años de universidad, en la UNLPam. Luego realizó su Doctorado en Física en Rutgers University. Es investigador adjunto del CONICET en el grupo de Física de Partículas del Centro Atómico Bariloche.

Al finalizar el doctorado, en el que tuvo como uno de los integrantes del jurado a Juan Martín Maldacena, Torroba regresó a Bariloche para casarse. Su esposa es maestra de escuela primaria y profesora de español. Luego ambos se fueron a vivir a los Estados Unidos, donde él realizó dos posdoctorados: en el SLAC (por las siglas del California Stanford Linear Accelerator) y en el Departamento de Física de Standford University. En 2014, regresó a vivir a Bariloche. Tiene dos hijas y un hijo, que nació hace un par de meses.

Ante la consulta sobre cuál es su campo de investigación, Torroba contó que trabaja a la vez en tres campos de la física teórica: física de altas energías, materia condensada y cosmología. “Lo que más me interesa es algo sorprendente que comenzó a aparecer en los últimos años, y que consiste en que desarrollos que uno entiende en un área pueden pasar a ser muy útiles en otras áreas utilizando un lenguaje común interdisciplinario”, expresó el joven.

Con respecto al premio, el físico contó que fue una gran sorpresa. “Uno trabaja en su tema pero no se da cuenta que hay gente mirando. Me pone muy contento, a uno le da mucha energía para ampliar direcciones en las que está trabajando: formar estudiantes, generar nuevas asignaturas y desde el punto de vista científico”, dijo. Torroba también destacó que le gusta mucho trabajar en la Patagonia y que sus colegas en Bariloche son “un grupo de gente espectacular, con mucha fuerza para plantear cosas nuevas”.

La entrega de los premios de la Fundación Bunge y Born se realizará en agosto, en la ciudad de Buenos Aires. Tanto el Premio Fundación Bunge y Born, como el Premio Estímulo a Jóvenes Científicos se otorgan en forma ininterrumpida desde 1964 y 2001 respectivamente. Las disciplinas premiadas alternan anualmente entre las siguientes áreas: Agronomía, Biología, Bioquímica, Física, Geología, Ingeniería de Procesos, Medicina, Paleontología, Química y Veterinaria, según informa la citada fundación en su sitio web. (Balseiro)