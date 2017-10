Café la Compañía, un lugar de Bariloche y para Bariloche

Clara y Sol, encargadas del Coworking La Compañía, junto a Juan Pablo, dueño de la óptica Óptima Visión, convocaron a Pablo Sánchez Ocampo, un excelente barista y visionario para llevar adelante el Cafe La Compañía. Este equipo trabaja día a día, para brindar el mejor servicio a la comunidad de Bariloche.

El 1 de marzo de este año, el Café la Compañía abrió oficialmente las puertas y “ya en el mes de abril empezamos a darnos cuenta que nuestras expectativas de movimiento a generar estaban siendo superadas”, afirmó Pablo Sánchez a Económicas Bariloche y agregó “habíamos alcanzado un movimiento que pretendíamos alcanzar en 8 o 9 meses”.

Un lugar que afirma ser 100% para la gente de Bariloche, sin intenciones de entrar en el circuito turístico, “creo que es el equilibrio de varios ítems, que hace que algo funcione o no, desde el buen servicio hasta el mantener los mismos precios desde el día que abrimos”, expresó Pablo.

Por otro lado, está la propuesta de trabajar en conjunto, tres razones sociales distintas (el café, el coworking y la óptica) cada uno con su rubro y su público pero todos con el mismo fin “llegar a la sociedad de una forma conjunta”, explicó el barista.

De estas ideas es como nace, por ejemplo, la de “Bici Free”. El préstamo de 3 bicicletas, las cuales pueden ser utilizadas por quien lo desee de forma gratuita únicamente dejando el DNI como “garantía”. Una vez que se comenzó a difundir la actividad, se sumaron los chicos de “Bicicletas por la vida” con la propuesta de montar un bicicletero para aproximadamente diez bicicletas en el espacio que ocuparía un auto. De esta manera intentan incentivar “el transporte de las dos ruedas sin motor”.

La idea es seguir realizando modificaciones y actividades en la vereda de manera tal que se la pueda embellecer y poder ofrecer diferentes servicios a la gente y darle un plus a la ciudad intentando contagiar este entusiasmo. “La gente merece ser bien tratada, ofreciéndoles oportunidades simples e importantes”, agrega Pablo y cuenta, por parte del Café se está pensando en ubicar unas mesas, bancos “para nuestros clientes y los no clientes también porque eso va a estar fijo y no va a estar solo cuando abramos las puertas, es para que lo usen”.

Ferias, narraciones, eventos, historias, entre muchas otras cosas son las lluvias de ideas y proyectos que este grupo lleva adelante y que apunta a seguir sumando a su calendario de actividades de Bariloche y para Bariloche.

Para más información el Café La Compañía se encuentra en calle Frey 135, en el mismo lugar donde funciona La Compañía Coworking y Óptima Visión, y su horario de atención es de 8 de la mañana 20hs de lunes a viernes y los sábados de 9 a 13.30hs. (Económicas Bariloche)