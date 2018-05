Berlina obtuvo medalla de oro en una importante competencia internacional

La semana pasada fueron las grandes ganadoras de la IV Copa Latinoamericana de Cervezas Artesanales, de Perú, esta vez Juguetes Perdidos, Glück, Gorilla, Minga, Berlina, Itzel, Cheverry, Ogham, Dos Dingos y Tacuara se llevaron 26 de las 98 medallas posibles en el Aro Rojo de México.

En la competencia participaron 143 cervecerías de 10 países (entre los cuales ganaron México, Argentina, Brasil, Panama, Estados Unidos, Chile, Costa Rica, Ecuador) que entregaron 603 etiquetas.

Las argentinas con medalla de Oro fueron:

Galaxitra – American IPA (Juguetes Perdidos)

Barleywine – English Barleywine (Cerveza Minga)

Gorilla Extra Stout – Foreign Extra Stout (Gorilla)

Amber Lager – International Amber Lager (Cerveza Minga)

Old Ale – Old Ale (Cerveza Berlina)

Itzel/Santina – Specialty IPA: Other IPA (Itzel Craft Beer y Santina Cerveza Artesanal)

Brett’a Baltic – Wild Specialty Beer (Juguetes Perdidos)

“Una cerveza noble, que rinde homenaje al espíritu incansable de la camioneta F100 modelo 66 del Brewmaster”, expresan desde Berlina en sus redes sociales.

Los principales resultados fueron:

Best of Show: Galaxitra – American IPA (Juguetes Perdidos)

Mejor Cerveza de México: Principia Craft Lager – Mixed-Style Beer (Cervecería Principia)

Mejor Cerveza de Argentina: Galaxitra -American IPA (Juguetes Perdidos)

Mejor Cerveza de Brasil: Pecado – Belgian Blond Ale (Gram Bier)

Mejor cervecería Americana: Juguetes Perdidos con dos medallas de oro, dos de plata y dos medallas de bronce.

Juguetes Perdidos, que en breve festeja su tercer aniversario, en menos de quince días repite en dos competencias el galardón de Mejor Cervecería de la región, en Perú recibió el premio de Mejor Cervecería Artesanal Latinoamericana 2018 y ahora fue seleccionada Mejor Cervecería Americana en México, en el Aro Rojo.

En el medallero de Oro, México se llevó 10 medallas, seguido por Argentina con 7, Brasil (4), Chile, Panamá y Estados Unidos.

En tanto que las medallas de plata fueron 10 para el país:

Dubbel – Belgian Dubbel (Cheverry)

Dunkel – Dunkels Weissbier (Ogham)

Barley Wine – English Barleywine (Cheverry)

Refreshing Ale – English Golden Ale (Dos Dingos Cerveza Independiente)

Saison Maracuya – Fruit Beer (Juguetes Perdidos)

Old Ale Tandilia – Old Ale (Microcerveceria Tandil S.A)

Gorilla Farmhouse Ale – Saison (Gorilla)

Belgian IPA – Specialty IPA: Belgian IPA (Juguetes Perdidos)

Gorilla New England IPA – Specialty IPA: Other IPA (Gorilla)

Itzel Craft Beer – Specialty IPA: Other IPA (Itzel Craft Beer)

Por último, el listado de las medallas de bronce recibidas por las cervecerías artesanales argentinas:

Red Honey – Alternative Sugar Beer (Aldea)

American Barley Wine – American Barleywine (Juguetes Perdidos)

Dubbel – Belgian Dubbel (Cerveceria Tacuara)

English Brown – English Brown Ale (Cheverry)

Gorilla Golden Ale – English Golden Ale (Gorilla)

New England “juicy” IPA – Specialty IPA: Other IPA (Suburbier)

Itzel/santina – Specialty IPA: Rye IPA (Itzel Craft Beer y Santina Cerveza Artesanal)

Coffe Beer – Spice, Herb, or Vegetable Beer (Juguetes Perdidos)

Imperial Choco Stout – Spice, Herb, or Vegetable Beer (Ogham) (Pulso Cervecero)