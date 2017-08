Barilochenses cumplen su sueño mundialista

Los atletas Natalia Zabaleta y Cristian Almonacid partieron ayer (22/08) junto al seleccionado argentino a Dinamarca para ser parte por primera vez del Mundial de StandUp Paddle.

El StundUp Paddle está en constante crecimiento en la provincia y Bariloche se erige como la localidad con más potencial. Este martes Natalia Zabaleta y Cristian Almonacid viajaron a Dinamarca para ser parte de Mundial de StandUp Paddle que se desarrollará desde el 1 al 10 de septiembre.

En conferencia de prensa los atletas y el cuerpo técnico contaron cómo fue el camino para llegar a la elite mundial y convertirse en los primeros representantes patagónicos en una cita ecuménica de este deporte.

La presentación fue encabezada por el subsecretario de Deporte Federado de Río Negro, Juan Pablo Muena, quien felicitó al equipo por el esfuerzo y la constancia para poder cumplir con el objetivo mundialistas. Además sostuvo que “desde el Gobierno de Río Negro les deseamos muchos éxitos, sabemos del esfuerzo y el trabajo diario que realizan para estar entre los mejores”.

Cristian Almonacid, de 32 años, relató que inició “casi de casualidad; un amigo me invitó a remar y pensé que me hablaba de kayak y era una tabla de StandUp Paddle”. En este sentido Natalia Zabaleta, de 36 años, contó que “vengo del kayak travesía y un día probé la tabla y me encantó”.

Ambos se encontraron con la tabla hace cuatro años y hoy están a días de cumplir el máximo sueño de un deportista: vestir la celeste y blanca en un mundial.

Amonacid expresó que “el año pasado inició la preparación, primero para el Circuito Nacional y después vino la clasificación al Mundial, es increíble, esperamos representar a Bariloche y al país de la mejor manera y también disfrutarlo, es impensado estar en este nivel”.

Zabaleta se refirió al viaje: “Vamos días antes para entrenar allá y conocer el río donde será la competencia. Ya nos dijeron que es en un río de aguas tranquilas y muchos vientos y para nosotros eso es buenísimo porque es en las condiciones en las que entrenamos” y agregó “le agradecemos al Gobierno de Río Negro que nos brindó el apoyo para poder realizar el viaje”.

El entrenador Sebastián Bressan y el team manager, Agustín Palomeque, también fueron parte de la mesa. Bressan sostuvo que “fueron ocho meses intensos, de mucho entrenamiento y en lo personal es un gran orgullo profesional, estoy tocando el cielo con las manos”.

En la oportunidad el equipo entregó un cuadro de reconocimiento para el gobernador Alberto Weretilneck por el apoyo al deporte.

El Mundial de StandUp Paddle será en Copenhague para las pruebas de maratón y sprint y en el Vurupur para subsurf, subtécnico y postas.