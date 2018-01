Bariloche, uno de los destinos más elegidos entre turistas de todo el mundo

Un informe dio a conocer los rincones argentinos preferidos de los viajeros internacionales en enero del 2018, y detalló los lugares que prefieren los argentinos a la hora de planificar sus vacaciones.

Argentina tiene mucho que ofrecerle al mundo. Según las última Estadísticas de Turismo Internacional del INDEC, en el mes de noviembre de 2017 hubo 244,5 mil llegadas de turistas no residentes a la Argentina, con un incremento interanual de 10,3%. Los principales aeropuertos del país presentaron importantes incrementos en los arribos de turistas no residentes, en particular Rosario con el 50,9%. El acumulado del año alcanzó 2,3 millones de turistas no residentes y registró un aumento de 7,2% con respecto al mismo período del año anterior.

Y los extranjeros que arriban al país tienen sus destinos preferidos. Datos provenientes de un informe realizado por Despegar.com revelaron que las opciones más elegidas para las vacaciones de verano por los extranjeros en Argentina son Buenos Aires, El Calafate y Ushuaia, mientras que los argentinos se inclinan por Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos de ellos también Buenos Aires.

En cuanto a los destinos más elegidos por los extranjeros en enero del 2018, las ciudades preferidas son:

Buenos Aires

El Calafate

Ushuaia

Mendoza

San Carlos de Bariloche

Córdoba

“Los extranjeros eligen estos destinos, principalmente porque son los íconos turísticos en Argentina”, aseguró en diálogo con Infobae Federico Jäger, country manager de Despegar Argentina. “A esto, podemos sumar que influye la estacionalidad, es decir, la época del año, y la oferta turística. Por otro lado, en algunos casos, desde Buenos Aires se refuerzan vuelos en esta época a estos lugares. También la oferta hotelera en estos destinos es amplia”.

Los factores que influyen a la hora de escoger un destino son variados e incluyen la conectividad, la oferta turística y gastronómica y la estacionalidad. “Por otro lado, estos son destinos turísticos conocidos internacionalmente, lo que hace que la gente se interese más por conocerlos”, afirmó el experto. Entonces, al haber más demanda, aumenta la frecuencia de vuelos, haciendo que bajen los precios.

“Calafate es conocido por el Perito Moreno; Mendoza por los viñedos; Bariloche por su atractivo natural y Buenos Aires por sus teatros, ofertas gastronómicas, y cultura. Desde ya que muchos otros destinos también están creciendo en afluencia de turistas, ya que se viene promocionando mucho en el exterior y eso evidentemente sigue generando resultados”, explicó.

Por otro lado, las ciudades preferidas por los argentinos para enero 2018 fueron:

Río de Janeiro

Santiago de Chile

Buenos Aires

Orlando

San Carlos de Bariloche

Miami

“Los argentinos eligen estos lugares por lo atractivo que tiene cada uno de ellos: Río de Janeiro es el clásico de las vacaciones, por el encanto de las playas y la ciudad -adicionalmente cerca de Río está Buzios que es un clásico para los Argentinos y un lugar con playas muy buenas-; Santiago de Chile por su cercanía y el shopping -la oferta de vuelos a este destino creció en el último tiempo haciendo que los precios bajen y sea más accesible volar-“.

Para todos estos destinos, el momento más elegido pareció ser la primera semana de enero. “Los argentinos elegimos la primera semana de enero ya que el calendario de vacaciones de argentina fue siempre así. Por otro lado, somos muy familieros y optamos por pasar las fiestas en familia y luego partir a las vacaciones, a diferencia de otros países en los que la gente viaja mucho a pasar las fiestas a otros destinos”, concluyó Jäger. (Infobae)