Bariloche dentro de las opciones para instalar un all inclusive: Club Med

Hace tiempo que la firma de origen francés Club Med tiene el ojo puesto en la Argentina para instalar un resort all inclusive. Casi lo logra hace un par de décadas, cuando estuvo a punto de quedarse con el hotel Llao Llao, pero finalmente la operación se cayó. Pasaron los años y la intención volvió a cobrar vigor: “Estamos analizando seriamente abrir un resort en la Argentina. Es nuestro segundo mercado sudamericano y está creciendo. Si queremos aumentar significativamente el número de nuestros clientes en el país, precisamos un Club Med allí”, dijo Janyck Daudet, director general de la firma para América del Sur, a un grupo de periodistas argentinos.

Sin embargo, aún falta definir dónde. Descartado un resort de playa, ya que la oferta regional se concentra en Brasil y en el Caribe, uno de esquí tampoco sería opción porque la temporada en la Argentina “es muy corta”, según contó Tiago Varalli, director de la compañía para la Argentina y Países Hispánicos Sudamérica. El destino que albergue un hotel de estas características debe contar con un aeropuerto internacional, debe estar abierto todo el año y debe tener complementariedad de clientes, es decir, recibir turistas de distintos países, porque con uno o dos mercados no alcanza, añadió Varalli. En esta línea, pican en punta Bariloche, Mendoza y Córdoba.

Este proyecto se enmarca dentro de un agresivo plan de expansión de 20 aperturas para los próximos tres años: siete en 2018, siete en 2019 y seis en 2020. La empresa cuenta con un total de 70 hoteles, si bien tuvo unos 120 a comienzos de los años 2000. La reducción tuvo que ver con las crisis, pero también con la llegada de Henri Giscard d’Estaing (hijo del ex presidente francés Valéry Giscard d’Estaing) a la presidencia de la firma y su estrategia de convertirla en un producto menos masivo y más de alta gama. Eso implicó remodelaciones y clausuras.

Este avance coincide con la llegada del fondo chino Fosun (dueño de Cirque du Soleil y de Thomas Cook), que si bien aterrizó en la empresa hace unos 10 años con una participación minoritaria, en 2015 se hizo con el 94%, quedando el resto en manos del directorio.

¿Qué cambió con el arribo de los chinos? “Nada, sólo fue para mejor, ya que aceleró la oportunidad de abrir nuevos resorts en el mundo”, dijo Giscard d’Estaing, y añadió: “Estamos muy contentos de recibir cada vez a más argentinos”.

La última apreciación está avalada por los números: 2017 fue un año récord para Club Med Argentina, según cuenta Varalli: la compañía facturó US$ 22,5 millones gracias a que unos 25.000 argentinos visitaron sus all inclusive en el mundo (los brasileños fueron unos 110.000). El 70% fue a Brasil, el 20% a Cancún y Punta Cana y el 10% al resto del mundo. De ellos, unos 500 fueron a un resort de esquí, y el objetivo es duplicar esa cifra para 2018, cuando prevé llegar a una facturación local de US$ 25 millones. “Todo lo que está viviendo la Argentina ahora es una buena señal para el turismo. Ya se ve en el resultado de 2017: fue un avance significativo que estamos continuando”, dijo Daudet.

Para ese público cobra relevancia la última apertura del grupo, el Grand Massif Samoëns Morillon, en el corazón de los Alpes franceses, que demandó una inversión de 100 millones de euros. La tarifa oscila entre US$ 1800 y US$ 2300 por persona por semana con todo incluido: desde las comidas y servicios hasta el pase para los medios de elevación, alquiler de equipos y clases de esquí. (La Nación)