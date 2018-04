Argentina sigue arriba en el ranking de las naftas más caras de América Latina

Tras el nuevo aumento de casi 12% en las naftas de YPF, la Argentina se mantiene como uno de los países con los combustibles más caros de América Latina, con el litro a u$s 1,44 a partir de este miércoles, por encima del promedio mundial de u$s 1,16.

Según los datos publicados hasta el 2 de abril pasado por el sitio especializado Global Petrol Price, la Argentina sigue en la segunda posición del ranking, detrás de Uruguay, que lidera la tabla de valores de combustibles en la región con u$s 1,78. La más económica es la ecuatoriana, que se paga u$s 0,38 por litro.

El cálculo de las naftas argentinas se realizó con la cotización del dólar a $ 20,51 y la versión Premium, luego que la petrolera estatal se sumó a las privadas y también ajustó las tarifas al consumidor.

Este miércoles, desde las 6, YPF incrementó 3% sus productos en los surtidores, en línea con anteriores aumentos de Axion y Shell. Con esta suba, las naftas de YPF se encarecieron hasta 12% en los últimos cuatro meses y hasta 17% en los posteriores cinco.

Pero no solo se mueven los valores aquí. Un informe de la consultora Invenómica de octubre de 2017 revela recientes movidas de precios en otros países. En ese mes del año pasado, el litro de nafta en Uruguay costaba u$s 1,55; en Chile u$s 1,23; en Brasil u$s 1,22; en Perú u$s 1,05; en Paraguay u$s 0,99; en México u$s 0,94; en Colombia u$s 0,76; en Bolivia u$s 0,54 y en Ecuador u$s 0,39.

Global Petrol Price remarcó que el precio medio de la “gasolina” en todo el mundo es de u$s 1,16. “Hay una diferencia sustancial en estos precios entre los diferentes países. Como regla general, los países más ricos tienen los precios más altos, mientras que los países más pobres y los países que producen y exportan petróleo tienen precios significativamente más bajos”, destacó el sitio.

En esa regla, la excepción es los Estados Unidos, un país económicamente avanzado con los bajos precios de las naftas. “Las diferencias de precios entre países se deben a los diferentes impuestos y subsidios. Todos los países tienen acceso a los mismos precios del petróleo en los mercados internacionales, pero se imponen diferentes impuestos. Como resultado, los precios son diferentes”, resaltó. (Ámbito)